Сотні кілометрів заради мистецтва: велосипедист малює картинки за допомогою GPS-маршруту
Джерело:Інстаграм Піта Стоукса
Велолюбителі з усього світу створюють картинки з маршрутів за допомогою спеціальної програми. Австралієць Піт Стоукс також став частиною цієї спільноти – він регулярно публікує результати своєї праці в інстаграмі, дивуючи детальними та оригінальними малюнками.
Щоб створити малюнок з проведеного маршруту, чоловік використовує спеціальний додаток.
Це цікаво Таємничі привиди: художник створює дивовижні ілюстрації гірських туманів
Кожна картина займає в чоловіка до 10 годин їзди на велосипеді.
Що відомо про Піта Стоукса45-річний чоловік обожнює велоспорт та присвячує йому весь вільний час. Стоукс живе в австралійській Аделаїді – столиці Південної Австралії. Він вже встиг зібрати цілу колекцію цифрових малюнків, проїхавши сотні кілометрів.
Піт Стоукс обожнює велоспорт / Фото з інстаграму Стоукса
У доробку велохудожника є різноманітні зображення: тварини – реальні й вигадані, а також відомі особистості.
Читайте також Скульптури з вітражами виграють барвами на морських узбережжях: дивовижні фото
Однією з найвизначніших робіт Стоукса є малюнок Людвіга ван Бетховена – чоловік вималював маршрут на честь 250-річчя композитора. На роботу в нього пішло понад 7 годин – за цей час чоловік проїхав майже 130 кілометрів.
Чоловік створює малюнки з велосипедних маршрутів / Фото з інстаграму Стоукса
Чоловік створює малюнки з велосипедних маршрутів / Фото з інстаграму Стоукса
Чоловік створює малюнки з велосипедних маршрутів / Фото з інстаграму Стоукса
Чоловік створює малюнки з велосипедних маршрутів / Фото з інстаграму Стоукса
Чоловік створює малюнки з велосипедних маршрутів / Фото з інстаграму Стоукса
Чоловік створює малюнки з велосипедних маршрутів / Фото з інстаграму Стоукса