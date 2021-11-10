Сотні кілометрів заради мистецтва: велосипедист малює картинки за допомогою GPS-маршруту

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Велолюбителі з усього світу створюють картинки з маршрутів за допомогою спеціальної програми. Австралієць Піт Стоукс також став частиною цієї спільноти – він регулярно публікує результати своєї праці в інстаграмі, дивуючи детальними та оригінальними малюнками.