Як люди приймають душ, у чому різниця між їхніми способами та як дівчині вдалося зробити таке відкриття, розповідаємо далі.

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Які способи приймання душу існують

Користувачка тікток @alittlebitlovey розпалила у соцмережі неочікувану суперечку, коли розповіла, як її мама приймає душ, і запитала, чи інші роблять це так само.

Я щойно дізналася від мами, що люди приймають душ двома способами, і ми зрозуміли, що обидві робимо це по-різному,

– сказала у відео дівчина та запитала глядачів, який спосіб використовують вони.

Блогерка пояснила, що під час душу розвертається спиною до душової лійки, тому вода потрапляє на її волосся, а потім стікає по спині.

Звичайно, я час від часу повертаюся і рухаюся,

– додала дівчина.

Водночас вона каже, що її мати в першу чергу повертається обличчям до води, щоб вона стікала на лице та тіло.

Як дівчина дізналась неочікуваний факт про душ: дивіться відео

Усвідомлення такої дрібної різниці шокувало матір і доньку, яка мала "прозріння" після того, як попросила у неї поради щодо ремонту у ванній кімнаті.

Я думала, де встановити лавку для душу. А мати відповіла: “Невже ти не хочеш її поставити позаду, щоб можна було підняти ногу під час прийняття душу?”. Мені здавалося, що звичайний спосіб приймати душ – це тримати душову лійку позаду. Я не знаю, чому у мене таке прозріння,

– розповіла інфлюенсерка.

Про їхнє з мамою неочікуване відкриття дівчина розповіла у тікток. Через два дні ролик став вірусним, отримавши понад 3 мільйони переглядів і понад 360 тисяч лайків.

Люди в коментарях швидко обговорили питання та розділилися у своїх поглядах. Знайшлося як багато прихильників тих, хто повертається обличчям до води, так і не менше поціновувачів іншого способу.

