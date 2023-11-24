Нещодавно користувачі тікток фактично скасували тренд, що тримався майже цілий рік. Тепер у моді — "душ без нічого". Про те, у чому різниця між цими процедурами та яка користь нового підходу до приймання ванни, розповідаємо далі.

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Що таке "душ без нічого"

Упродовж року у тікток став вірусним тренд на "душ усього тіла". Він означає, що крім самого душу, під час купання люди також роблять маски, пілінги, використовують кондиціонери та інші засоби для волосся, роблять собі масаж.

Схема "душу всього тіла" є індивідуальною. Проте сенс лишається незмінним — це час для очищення та догляду за кожним сантиметром свого тіла відповідно до власних уподобань.

Попри величезну популярність такого душу, деякі користувачі тікток стали зауважувати, що іноді у них просто не вистачає часу чи енергії годинами залишатися у ванні, очищаючи кожну пору. Деякі люди навіть розповідають, що іноді вони йдуть у душ і абсолютно нічого там не роблять.

Планую приймати душ "без нічого", тобто стояти у гарячій воді, щоб хоч щось відчути,

— підписала відео користувачка тікток @thottypeashooter.

У тіктоці поширюється новий тренд: дивіться відео

Відео викликало резонанс та набрало 1,6 мільйона переглядів. Сотні людей зізналися, що вмикають гарячу воду і просто дозволяють її зігрівати тіло та поліпшувати емоційний стан.

Мені подобається "душ усього тіла", не зрозумійте мене неправильно. Але дехто вказав на блаженство "душу без нічого". Це часто другий душ за день, коли ви просто стоїте під гарячою водою, щоб духовно очиститися. Це правді дивовижно,

– пояснила суть нового тренду ще одна користувачка тікток.

Все більше людей просто відпочивають під гарячою водою: дивіться відео

Інші користувачі соцмережі, переважно молоді жінки, розповідають, як вони приймають "душ без нічого", щоб зігрітися в холодний день, відкласти роботу, над якою вони прокрастинують, витратити час на медитацію або щоб поплакати у душі, перш ніж продовжити їхній день.

Експерти з питань здоров’я та краси погоджуються, що подібна гідротерапія має користь. Хоч більшість з них і заявляє про переваги холодного душу, все ж визнають і те, що гаряча вода також може бути корисною для психічного та фізичного здоров’я.

Загалом, я вважаю, що є багато правдоподібного та реального життєвого досвіду, який демонструє, що гаряча вода заспокоює наше тіло та розум,

– розповіла клініцистка та експертка із психічного здоров’я Мелісса Міллер.

Вона додала, що чим більше люди асоціюватимуть розслаблення з гарячим душем, тим краще вони налаштовуватимуть свій розум на те, щоб дійсно отримати полегшення.