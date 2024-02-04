Кейт Темпіон організувала неймовірну вечірку для своєї 35-річної сестри Тоні, яка розлучилася з чоловіком. Жінка не лише зібрала поруч усіх подруг, але й кардинально змінила образ.

Дивіться також Жовті плями на сукні й замала обручка: курйози, які траплялися на королівських весіллях

Тепер ви можете поцілувати наречену на прощання

Кейт зібрала разом усіх подруг для того, аби відсвяткувати розлучення її сестри Тоні. Усі присутні були одягнені у чорне вбрання, разом вони спалювали фотографії колишнього чоловіка, грали в алкогольні ігри та їли "кривавий торт", на створення якого надихнулися кліпом Тейлор Свіфт на пісню "Blank Space".

Моя сестра після важкого року вирішила, що я заслуговую на вечірку, щоб підняти мені настрій. Вона та мої друзі подумали, що це буде гарним способом залишити минуле позаду. Це була найкраща та найвеселіша вечірка. Мені все дуже сподобалося. Цей торт був найкращим, до речі, його приготувала моя подруга Емі,

– розповіла Тоні.

Вечірка з нагоди розлучення: дивіться відео

Після того, як у мережі з'явилися кадри з вечірки, люди почали захоплюватися цією ідеєю. Чимало користувачів мережі зазначили, що це геніальне рішення, аби залишити минуле позаду.

Крім того, на вечірці Тоні з'явилася у новому образі. Вона кардинально змінила стрижку.

Я також здивувала всіх кардинальною стрижкою, тож більшість реакцій полягала в тому, що люди казали, наскільки крутою була вечірка, і який чудовий вигляд мало моє волосся,

– додала Тоні.