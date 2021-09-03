Акторка Дженніфер Еністон зізналась, що не може жити без фізичної активності:"Мені потрібен рух, навіть якщо це всього 10 хвилин на день на батуті". А на своїй сторінці в інстаграмі поділилась рецептом улюбленого смузі.

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Без деяких складових знаменитість просто не може уявити собі цей корисний напій. До прикладу, вона пропонує боротись з ознаками старіння зсередини, додаючи колагенові пептиди у вигляді порошку.

Що таке колагенові пептиди

Це білок, який складається з трьох амінокислот та відповідає за пружність шкіри, сухожиль, суглобів, судин. А колагенові пептиди – це харчові добавки, які справді Це білок, який складається з трьох амінокислот та відповідає за пружність шкіри, сухожиль, суглобів, судин. А колагенові пептиди – це харчові добавки, які справді можуть захищати від фотостаріння.

Дженніфер Еністон регулярно додає колаген до їжі: "Колаген – це клей, який утримує все разом. Я завжди була прихильником підтримки вашого оздоровлення зсередини", – розповіла акторка.

Ось повний рецепт корисного смузі за рекомендаціями відомої акторки.

Інгредієнти

1 склянка шоколадного мигдального молока ⁣⁣

2 ложки шоколадних пептидів колагену

вишні та банан

кілька крапель стевії

1 склянка льоду⁣⁣

⁣⁣Додаткові інгредієнти, яких не видно на відео, але які зірка завжди додає

шпинат ⁣⁣

трохи кориці ⁣⁣

порошок матчі ⁣⁣

ложка мигдального масла ⁣⁣

Усі інгредієнти потрібно подрібнити в одну масу в блендері – і готово!

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