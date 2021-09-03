Актриса Дженнифер Энистон призналась , что не может жить без физической активности: "Мне нужно движение, даже если это всего 10 минут в день на батуте" . А на своей странице в инстаграме поделилась рецептом любимого смузи.

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Без некоторых составляющих знаменитость просто не может представить себе этот полезный напиток. К примеру, она предлагает бороться с признаками старения изнутри , добавляя коллагеновые пептиды в виде порошка.

Что такое коллагеновые пептиды

Это белок, который состоит из трех аминокислот и отвечает за упругость кожи, сухожилий, суставов, сосудов. А коллагеновые пептиды - это пищевые добавки, которые действительно могут защищать от фотостарения.

Дженнифер Энистон регулярно добавляет коллаген в еду: "Коллаген – это клей, который удерживает все вместе. Я всегда была сторонником поддержания вашего оздоровления изнутри" , – рассказала актриса.

Вот полный рецепт полезного смузи по рекомендациям известной актрисы.

Ингредиенты

1 стакан шоколадного миндального молока ⁣⁣

2 ложки шоколадных пептидов коллагена

вишни и банан

несколько капель стевии

1 стакан льда

Дополнительные ингредиенты , которых не видно на видео, но которые звезда всегда добавляет:

шпинат ⁣⁣

немного корицы ⁣⁣

порошок матча ⁣⁣

ложка миндального масла ⁣⁣

Все ингредиенты нужно измельчить в одну массу в блендере – и готово!