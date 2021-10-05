Як перевірити за допомогою інстаграму, чи хлопець не зраджує, – показала блогерка Хлоя Пауелл у своєму тіктоці chlopowell2. Всього за кілька днів відео набрало понад мільйон переглядів.

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Як виявилось, хлопець її подружки поїхав у невелику подорож із друзями. Дівчина підозрювала, що тут щось не те. Тому досить швидко перевірила, чи коханий не обманює. Вона скористалася геотегами в інстаграмі.

Я переглянула профілі усіх дівчат, які відзначали на своїх фотографіях це місце. Потім я переглянула історії (сторіс) кожної з них, – розповідає дівчина.

Дивовижно, але це спрацювало! У сторіс однієї із дівчат вона побачила на дальньому плані свого хлопця. Щоб перевірити, чи це точно він, дівчина спеціально записала історію на телефон, а потім сповільнила саме відео. І так, це справді був її коханий!

Наприкінці відео подружка Хлої спробувала подзвонити до хлопця / Скриншот тікток chlopowell2

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Що було далі – дівчина не розповіла. Очевидно, що в неї до хлопця буде багато питань. Користувачі тіктоку похвалили подружку Хлої за таку винахідливість: