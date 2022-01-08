Користувачі Reddit із незвичайною зовнішністю поділилися своїми фотографіями. Декому з них важко було прийняти свої особливості, але вони це таки зробили. І тепер їм значно легше живеться.

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Цю особливість називають гетерохромією

Фото reddit Tricycloplops

У хлопця посивіла лише невелика частина волосся

Фото reddit subzero9101

Жінка має родиму пляму, схожу на песика

Фото reddit usernameZero

У хлопця проблеми з судинами, тому його руки стають такими, коли холодно

Фото reddit hockeyh2opolo

Оченята двох братів

Фото reddit t_icyy

Вау!

Фото reddit CiptinImiriki

Так виглядає вітиліго

Фото reddit pip_squeak3

Родима пляма біля очей, яка схожа на сльозу

Фото reddit KindObject3

У дівчини подекуди сиве волосся. Ось, що відбувається, коли вона плете косичку. Красиво!

Фото reddit iregretthemilk

"Око мого дідуся"

Фото reddit arisweeknd