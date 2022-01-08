Користувачі Reddit із незвичайною зовнішністю поділилися своїми фотографіями. Декому з них важко було прийняти свої особливості, але вони це таки зробили. І тепер їм значно легше живеться.
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Цю особливість називають гетерохромією
Фото reddit Tricycloplops
У хлопця посивіла лише невелика частина волосся
Фото reddit subzero9101
Жінка має родиму пляму, схожу на песика
Фото reddit usernameZero
У хлопця проблеми з судинами, тому його руки стають такими, коли холодно
Фото reddit hockeyh2opolo
Оченята двох братів
Фото reddit t_icyy
Вау!
Фото reddit CiptinImiriki
Так виглядає вітиліго
Фото reddit pip_squeak3
Родима пляма біля очей, яка схожа на сльозу
Фото reddit KindObject3
У дівчини подекуди сиве волосся. Ось, що відбувається, коли вона плете косичку. Красиво!
Фото reddit iregretthemilk
"Око мого дідуся"
Фото reddit arisweeknd