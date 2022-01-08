Пользователи Reddit с необычной внешностью поделились своими фотографиями. Некоторым из них трудно было принять свои особенности, но они это сделали. И теперь им значительно легче жить.

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Эту особенность называют гетерохромией

Фото reddit Tricycloplops

У парня поседела лишь небольшая часть волос

Фото reddit subzero9101

У женщины родимое пятно, похожее на собачку

Фото reddit usernameZero

У парня проблемы с сосудами, поэтому его руки становятся такими, когда холодно

Фото reddit hockeyh2opolo

Глазки двух братьев

Фото reddit t_icyy

Вау!

Фото reddit CiptinImiriki

Так выглядит витилиго

Фото reddit pip_squeak3

Родимое пятно у глаз, похожее на слезу

Фото reddit KindObject3

У девушки кое-где седые волосы. Вот что происходит, когда она плетет косичку. Красиво!

Фото reddit iregretthemilk

"Глаз моего дедушки"

Фото reddit arisweeknd