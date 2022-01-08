Пользователи Reddit с необычной внешностью поделились своими фотографиями. Некоторым из них трудно было принять свои особенности, но они это сделали. И теперь им значительно легче жить.
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Эту особенность называют гетерохромией
Фото reddit Tricycloplops
У парня поседела лишь небольшая часть волос
Фото reddit subzero9101
У женщины родимое пятно, похожее на собачку
Фото reddit usernameZero
У парня проблемы с сосудами, поэтому его руки становятся такими, когда холодно
Фото reddit hockeyh2opolo
Глазки двух братьев
Фото reddit t_icyy
Вау!
Фото reddit CiptinImiriki
Так выглядит витилиго
Фото reddit pip_squeak3
Родимое пятно у глаз, похожее на слезу
Фото reddit KindObject3
У девушки кое-где седые волосы. Вот что происходит, когда она плетет косичку. Красиво!
Фото reddit iregretthemilk
"Глаз моего дедушки"
Фото reddit arisweeknd