Справжня рідкість: 10 людей з унікальною зовнішністю – цікаві фото
8 січня 2022 , 15:48Читать новость на русском
Джерело:Reddit
Цим людям надзвичайно легко виділитися з натовпу. Кожен з них має унікальну родзинку в зовнішності, яку справді важко не зауважити. Лишень погляньте на хлопця з різним кольором очей!
Користувачі Reddit із незвичайною зовнішністю поділилися своїми фотографіями. Декому з них важко було прийняти свої особливості, але вони це таки зробили. І тепер їм значно легше живеться.
Цікаво Чому вінтажні вина – це рідкість: як створюються Великі ігристі SHABO Grande Cuvée
Цю особливість називають гетерохромією
Фото reddit Tricycloplops
У хлопця посивіла лише невелика частина волосся
Фото reddit subzero9101
Жінка має родиму пляму, схожу на песика
Фото reddit usernameZero
У хлопця проблеми з судинами, тому його руки стають такими, коли холодно
Фото reddit hockeyh2opolo
Оченята двох братів
Фото reddit t_icyy
Вау!
Фото reddit CiptinImiriki
Так виглядає вітиліго
Фото reddit pip_squeak3
Родима пляма біля очей, яка схожа на сльозу
Фото reddit KindObject3
У дівчини подекуди сиве волосся. Ось, що відбувається, коли вона плете косичку. Красиво!
Фото reddit iregretthemilkДля особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут.
"Око мого дідуся"
Фото reddit arisweeknd