Справжнє диво: жінка створює реалістичні торти, які шкода їсти – дивовижні фото

Британка Емма Джейн доводить – навіть звичайна випічка тортів може стати справжнім шедевром мистецтва. Вони здаються настільки реалістичними, що в це складно повірити.

Джерело: інстаграм Emmajaynecakedesign

Ми відібрали для вас найцікавіші роботи талановитої кондитерки. Інколи важко здогадатися, що на фотографії – звичайний торт.

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Лише подивіться на ці скульптури людей – наскільки все деталізовано.

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Один із найулюбленіших напрямків роботи Емми Джейн – тортики у вигляді різних тварин. Тут можемо побачити і песиків, і котиків, і навіть ягняток із ведмедями.

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Та інколи жінка робить просто шалені експерименти – ось тортик у вигляді зимового черевика.

Усі свої роботи жінка публікує в Інстаграмі. Зараз у неї понад 23 тисячі підписників.