Фахівець з питань відносин та психологиня Сара Альтшуле безліч разів бачила, як люди давали одне одному перший, другий, п'ятий шанс, коли вже варто було б розірвати нездорові стосунки. І так само вона була свідком розлучень пар, які й чути не хотіли про відновлення стосунків, хоча шанси на щасливе возз'єднання були.
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Експертка розповідає про кілька ознак, які можуть допомогти вам у складній ситуації прийняти правильне рішення і все ж спробувати врятувати стосунки:
Все, звісно, залежить від вашої ситуації, динаміки відносин та мільйона інших факторів у вашій парі. Однак є деякі основні правила, коли варто давати другий шанс,
– каже психологиня
Коли це більше за кохання
Якщо вас поруч тримає лише пристрасне кохання – цього зовсім недостатньо. Не забувайте й про довіру, повагу, вірність та інші складові фундаменту міцних стосунків. Не варто намагатись раз за разом повернути партнера, якщо всього цього немає, закликає Сара Альтшуле, – здорових та щасливих стосунків у вас не вийде.
Міцний фундамент стосунків – довіра, вірність, повага / Фото Unsplash
Коли воно того не варте
Розходитись вам чи ні, залежить від того, наскільки серйозними ви вважаєте проступки партнера. Добряче обдумайте, чи варті ваші розбіжності в чомусь чи вчинки партнера, того, щоб втрачати ці стосунки, чи ще можна все з'ясувати:
Є деякі речі, які справді руйнують стосунки, і шляху назад немає. Але є й моменти, які ваша пара цілком може пережити,
– зазначає експертка
Коли вчинки кращі за слова
Слова партнера можуть звучати дуже гарно і багатообіцяюче. Проте слова – ніщо, коли партнер нічого не робить для покращення ситуації чи для того, щоб змінити щось у собі. Якщо ви бачите його щирі старання, тоді є сенс давати другий шанс.
Вчинки партнера важливіші за слова / Фото Freepic
Коли обоє готові старатися
Давши другий шанс своїм стосункам після серйозного конфлікту, ви маєте бути певні, що така ситуація більше не повториться. Проте установки просто так не зникають, і для порозуміння потрібно багато працювати. Якщо обидва готові йти на компроміси – у таких стосунках є сенс. Якщо ж це гра в одні ворота – конфлікти виникатимуть знову й знову.
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Коли партнер все засвоїв
Як же зрозуміти, що ситуація не повториться? Коли людина щиро бажає все виправити та визнає свою неправоту. Якщо ж вона й далі переконана у своїй правоті і не розуміє, що ранила вас, нічого не вийде:
Якщо ви відчуваєте, що він або вона не розуміє наслідків своїх вчинків, то, на жаль, нічого не зміниться,
– застерігає психологиня
Коли партнер щиро вибачився
Є різниця між просто вибаченням і станом, коли людині дійсно шкода. Якщо партнер просто направо й наліво розкидається своїм "пробач", не вкладаючи у це ніякого сенсу, закінчуйте ці стосунки.