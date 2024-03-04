Як довгожителька відзначила свій 25-й день народження та як вона святкувала у невисокосні роки, розповідаємо далі.

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Як 100-річна жінка відсвяткувала лише 25-й свій день народження

Нещодавно Мері Форсайт було додано до списку столітніх жителів Оклахоми, а представники міської ради Сенд-Спрінгс вручили американці почесний документ, у якому зазначалося, що вона досягла 100-річного віку. Однак сама Форсайт зазначає, що її день народження 29 лютого і по суті їй лише 25 років.

Мері каже, що невисокосні роки були приводом для того, щоб влаштовувати вечірки з нагоди дня народження в будь-який із днів.

Я завжди вважала, що мені пощастило. Це було так весело. Ми святкували, коли хотіли,

– сказала Форсайт.

Як 100-річна жінка відсвяткувала 25-й свій день народження: дивіться відео

Свій же 25-й день народження в четвер, 29 лютого, мати двох дітей, бабуся п'ятьох онуків і прабабуся 11 правнуків відсвяткувала великою вечіркою в місцевій церкві.

Будь ласка, ніяких подарунків. Я не хочу нічого зберігати,

– сказала вона.

Пенсіонерка народилася, виросла і прожила своє життя в Сенд-Спрінгс. За її словами, вона любить слухати музику і читати Біблію.