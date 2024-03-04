Как долгожительница отметила свой 25-й день рождения и как она праздновала в невысокосные годы, рассказываем далее.

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Как 100-летняя женщина отпраздновала только 25-й свой день рождения

Недавно Мэри Форсайт была добавлена в список столетних жителей Оклахомы, а представители городского совета Сэнд-Спрингс вручили американке почетный документ, в котором отмечалось, что она достигла 100-летнего возраста. Однако сама Форсайт отмечает, что ее день рождения 29 февраля и по сути ей всего 25 лет.

Мэри говорит, что невысокосные годы были поводом для того, чтобы устраивать вечеринки по случаю дня рождения в любой из дней.

Я всегда считала, что мне повезло. Это было так весело. Мы праздновали, когда хотели,

– сказала Форсайт.

Как 100-летняя женщина отпраздновала 25-й свой день рождения: смотрите видео

Свой же 25-й день рождения в четверг, 29 февраля, мать двоих детей, бабушка пятерых внуков и прабабушка 11 правнуков отпраздновала большой вечеринкой в местной церкви.

Пожалуйста, никаких подарков. Я не хочу ничего хранить,

– сказала она.

Пенсионерка родилась, выросла и прожила свою жизнь в Сэнд-Спрингс. По ее словам, она любит слушать музыку и читать Библию.