Організувала велику вечірку: у США 100-річна жінка відсвяткувала лише 25-й день народження
Джерело:ABC News
У США 100-річна Мері Леа Форсайт з Оклахоми 29 лютого відзначила лише 25-й свій день народження. Жінка народилася в день, який буває раз на 4 роки.
Як довгожителька відзначила свій 25-й день народження та як вона святкувала у невисокосні роки, розповідаємо далі.
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Як 100-річна жінка відсвяткувала лише 25-й свій день народження
Нещодавно Мері Форсайт було додано до списку столітніх жителів Оклахоми, а представники міської ради Сенд-Спрінгс вручили американці почесний документ, у якому зазначалося, що вона досягла 100-річного віку. Однак сама Форсайт зазначає, що її день народження 29 лютого і по суті їй лише 25 років.
Мері каже, що невисокосні роки були приводом для того, щоб влаштовувати вечірки з нагоди дня народження в будь-який із днів.
Я завжди вважала, що мені пощастило. Це було так весело. Ми святкували, коли хотіли,
– сказала Форсайт.
Як 100-річна жінка відсвяткувала 25-й свій день народження: дивіться відео
Свій же 25-й день народження в четвер, 29 лютого, мати двох дітей, бабуся п'ятьох онуків і прабабуся 11 правнуків відсвяткувала великою вечіркою в місцевій церкві.
Будь ласка, ніяких подарунків. Я не хочу нічого зберігати,
– сказала вона.
Пенсіонерка народилася, виросла і прожила своє життя в Сенд-Спрінгс. За її словами, вона любить слухати музику і читати Біблію.