Як чоловікові вдалося відшукати коштовне каміння та що він зробив зі своєю знахідкою, розповідаємо далі.

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Як чоловік знайшов коштовний камінь під час відпустки

Жюльєн Навас з Парижа вирішив урізноманітнити свою відпустку в Америці й вирушив на розкопки у державний парк "Кратер алмазів". За кілька годин турист знайшов діамант вагою 7,46 карата.

Я приїхав у парк близько дев'ятої ранку та одразу взявся копати. Це дуже важка праця, тому до обіду я вже в основному просто оглядав поверхню землі, вишукуючи що-небудь незвичайне,

– розповідає Жюльєн.

Заступник директора парку Веймон Кокс підтвердив, що чоловік натрапив на алмаз розміром із цукерку-драже. Коричневий камінь, схожий на мармурову кульку, незабаром обробили. Жюльєн назвав його "Діамант Карін" на честь своєї нареченої.

Пізніше шукач скарбів розділив коштовний камінь навпіл, подарувавши одну половину нареченій, а іншу – дочці. Він планує повернутися в парк разом із дівчинкою, коли та підросте.

Співробітники парку зазначили, що це восьма за величиною знахідка з 1972 року. Серед найбільш значущих також був алмаз "Дядько Сем" вагою 40,23 карата (найбільший алмаз, знайдений у США), алмаз "Зірка Амарілло" – 16,37 карата, алмаз "Зірка Арканзасу" – 15,33 карата та алмаз "Есперанса" в 8,52 карата.

Додамо, що "Кратер алмазів" – це унікальне місце для пошуку алмазів у штаті Арканзас, США. У 1972 році кратер, що займає площу у 369 га, відкрили як туристичну атракцію для пошуку дорогоцінного каміння. Відвідувачі мають можливість зробити це власноруч. Загалом у парку знайшли 75 тисяч алмазів.