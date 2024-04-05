Чому американка наважилась на такий незвичний експеримент та як акція змінила її життя, розповідаємо далі.

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Як жінка 100 днів носили одну і ту саму сукню

Сара Роббінс-Коул зі США носила одну й ту саму сукню 100 днів поспіль, а також заприсягнулася не купувати новий одяг.

У багатьох людей є улюблене вбрання, яке вони вибирають для урочистих випадків – чи то побачення, чи то вечірня прогулянка з друзями, чи то робочий захід.

Улюблене вбрання Сари Роббінс-Коул – її чорна сукня з довгими рукавами й довжиною до коліна, тому що вона універсальна і підходить для будь-якого випадку. Американка одягала її на роботу, прогулянки, відпочинок та навіть на Різдво.

У 2021 році Сара похвалилася, що носила своє вбрання 100 днів поспіль. Вона долучилася до 100 Day Dress Challenge 16 вересня 2020 року в прагненні жити без яскравої моди та допомогти врятувати планету.

Як жінка стилізувала сукню: дивіться фото

До речі, та сукня, виготовлена з екологічно чистої мериносової вовни, досі служить їй дуже добре.

На мій подив, носіння однієї й тієї самої сукні протягом 100 днів поспіль нічого не забрало в мене. Навпаки, це надихнуло мене зробити ще один крок уперед і не купувати нового одягу або аксесуарів у період з 1 січня 2021 року по 1 січня 2022 року. Я зрозуміла, що в моєму віці в мене є вбрання на всі випадки життя. Якщо мені знадобиться бальна сукня, я витру пил із тієї, що зберігається в моєму гардеробі з 1992 року,

– розповідала американка.

Як жінка носила одну й ту ж сукню: дивіться фото

Своїм експериментом Сара та ще 250 жінок прийняли 100-денний виклик, кинутий брендом одягу Wool&. Акція була задумана для того, щоб показати учасницям, як щоденне носіння всього однієї речі змінить їхні звички у витрачанні коштів, зменшить кількість прань і, відмовившись від покупок модного одягу, допоможе врятувати планету.

Учасникам дозволялося прати й сушити одяг вночі, але якщо вони не спали, то мали все одно його вдягнути. Сара поєднувала свою сукню з довгими рукавами й вирізом-човником. Усі 100 днів цього випробування жінка показала у себе в інстаграм.

Носіння однієї й тієї самої сукні протягом довгого часу допомогло мені уникнути відчуття, що всі дивляться на тебе,

– говорила вона.

Як жінка оновлювала образи: дивіться фото

Єдиною дійсно складною частиною всього випробування, за словами Сари, була необхідність щодня публікувати новий образ у соціальних мережах.

Мені сподобалося добирати до нього аксесуари, і, хоча я сумувала за джинсами, а довгі рукави здавалися мені трохи теплими, коли виходило сонце, я не сумувала ні за чим зі свого звичного гардероба. Було так легко вставати й одягатися в одне й те саме,

– додала американка.

Вона зізнається, що це заощадило їй купу часу та змусило замислитися над тим, скільки одягу опиняється на сміттєзвалищах, скільки води використовується для виробництва бавовни, і над тим, що люди не знають, наскільки етично вироблений одяг купують.