Раніше жінка працювала в інвестиційному банку, а тепер намагається продемонструвати, що люди купують і викидають занадто багато, завдаючи шкоди екології. Які незвичні знахідки вдавалося відшукати блогерці, розповідаємо далі.

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Як жінка перетворила перебирання сміття на активізм

Незвична діяльність Анни Сакс почалася, коли вона зібрала речі й переїхала в Коннектикут на три місяці, де жила в сільськогосподарській громаді, спрямованій на сталий спосіб життя і вирощування екологічно чистих продуктів. Коли жінка повернулася до Нью-Йорка, у неї була нова мета і безліч навичок, які допомогли втілити її мрії в реальність.

За словами Анни, її здивувало, як мало було в громаді відходів. Повернувшись до Нью-Йорка, вона була вражена кількістю сміття.

Я почала задаватися питанням: "Що насправді знаходиться у всіх цих сумках і сміттєвих баках на тротуарах?", – виявилося, що там повно скарбів,

– поділилась блогерка.

Замість того, щоб застрягти в нескінченному циклі занепокоєння з приводу клімату, вона взялася за справу, яка робить її однією із найвпливовіших активістів зі зміни клімату в соціальних мережах сьогодні.

Щоб вгамувати свою цікавість і допомогти покращити екологію, у 2017 році Анна почала те, що називає "вигулом сміття".

Під час прогулянок своїм районом 31-річна Сакс перебирає сміття в пошуках предметів багаторазового використання. Незабаром її "вигули" розширилися і тепер охоплюють корпоративні сміттєві контейнери та побутове сміття.

За час своїх досліджень блогерка виявила безліч справді чудових речей, як-от одяг, дизайнерські аксесуари, столовий посуд і їжа. Усе це вона документує в соцмережах.

Як дівчина шукає скарби на смітниках: дивіться відео

Під псевдонімом "Сміттярка" Анна Сакс швидко завоювала популярність завдяки своїм освітнім, кумедним і несподіваним відеороликам, що висвітлюють проблеми споживацтва та діляться інформацією про те, як вести більш екологічний спосіб життя.

Основна проблема – перевиробництво, яке призводить до надмірного споживання, яке призводить до величезної кількості відходів,

– вважає вона.

Як мисливиця за скарбами, Анна може похвалитися по-справжньому цінними знахідками.

У своїх роликах жінка показувала, серед іншого, величезні мішки з одягом, які просто викинули. У ще одному відео вона знайшла 16 невідкритих коробок серветок і два рулони туалетного паперу, три пакети з шоколадними батончиками, нові коробки тампонів, свіжі квіти й прикраси для вечірок. Є також багато харчових відходів з державних шкіл Нью-Йорка.

Крім того, блогерка знаходила у смітті антикварний набір чаш для пуншу, клубок дорогих кольє Тіффані, красиву урну з прахом домашнього кота, сторінку справжньої середньовічної книги в рамці та навіть набір старовинної порцеляни.

Загалом хобі Анни Сакс забезпечує її одягом, їжею, побутовою технікою, посудом, книжками та творами мистецтва. Дещо вона залишає собі, а багато чого роздає друзям, або продає на онлайн-аукціонах. Деякі речі жінка також жертвує на благодійність, а продукти віддає нужденним.