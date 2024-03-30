Ранее женщина работала в инвестиционном банке, а теперь пытается продемонстрировать, что люди покупают и выбрасывают слишком много, нанося вред экологии. Какие необычные находки удавалось отыскать блогеру, рассказываем далее.

К теме От Dior до Gucci: блогерша нашла в секонд-хенде вещи стоимостью в несколько тысяч долларов

Как женщина превратила перебор мусора в активизм

Необычная деятельность Анны Сакс началась, когда она собрала вещи и переехала в Коннектикут на три месяца, где жила в сельскохозяйственной общине, направленной на устойчивый образ жизни и выращивание экологически чистых продуктов. Когда женщина вернулась в Нью-Йорк, у нее была новая цель и множество навыков, которые помогли воплотить ее мечты в реальность.

По словам Анны, ее удивило, как мало было в общине отходов. Вернувшись в Нью-Йорк, она была поражена количеством мусора.

Я начала задаваться вопросом: "Что на самом деле находится во всех этих сумках и мусорных баках на тротуарах?", – оказалось, что там полно сокровищ,

– поделилась блогер.

Вместо того чтобы застрять в бесконечном цикле беспокойства по поводу климата, она взялась за дело, которое делает ее одной из самых влиятельных активистов по изменению климата в социальных сетях сегодня.

Чтобы утолить свое любопытство и помочь улучшить экологию, в 2017 году Анна начала то, что называет "выгулом мусора".

Во время прогулок по своему району 31-летняя Сакс перебирает мусор в поисках предметов многоразового использования. Вскоре ее "выгулы" расширились и теперь охватывают корпоративные мусорные контейнеры и бытовой мусор.

За время своих исследований блогер обнаружила множество действительно замечательных вещей, например одежда, дизайнерские аксессуары, столовая посуда и еда. Все это она документирует в соцсетях.

Как девушка ищет сокровища на свалках: смотрите видео

Под псевдонимом "Мусорница" Анна Сакс быстро завоевала популярность благодаря своим образовательным, забавным и неожиданным видеороликам, освещающим проблемы потребительства и делящимся информацией о том, как вести более экологичный образ жизни.

Основная проблема – перепроизводство, которое приводит к чрезмерному потреблению, которое приводит к огромному количеству отходов,

– считает она.

Как охотница за сокровищами, Анна может похвастаться по-настоящему ценными находками.

В своих роликах женщина показывала, среди прочего, огромные мешки с одеждой, которые просто выбросили. В еще одном видео она нашла 16 неоткрытых коробок салфеток и два рулона туалетной бумаги, три пакета с шоколадными батончиками, новые коробки тампонов, свежие цветы и украшения для вечеринок. Есть также много пищевых отходов из государственных школ Нью-Йорка.

Кроме того, блогер находила в мусоре антикварный набор чаш для пунша, клубок дорогих колье Тиффани, красивую урну с прахом домашнего кота, страницу настоящей средневековой книги в рамке и даже набор старинного фарфора.

В общем хобби Анны Сакс обеспечивает ее одеждой, едой, бытовой техникой, посудой, книгами и произведениями искусства. Кое-что она оставляет себе, а многое раздает друзьям, или продает на онлайн-аукционах. Некоторые вещи женщина также жертвует на благотворительность, а продукты отдает нуждающимся.