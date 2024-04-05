У США жінка 100 днів носила одну й ту саму сукню та пообіцяла більше не купувати новий одяг

Сара Роббінс-Коул із США одягала одне й те саме вбрання на роботу, прогулянки, відпочинок та навіть на Різдво. За словами жінки, сукня, яку вона обрала, виявилась універсальною.

Чому американка наважилась на такий незвичний експеримент та як акція змінила її життя, розповідаємо далі.

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Як жінка 100 днів носили одну і ту саму сукню

Сара Роббінс-Коул зі США носила одну й ту саму сукню 100 днів поспіль, а також заприсягнулася не купувати новий одяг.

У багатьох людей є улюблене вбрання, яке вони вибирають для урочистих випадків – чи то побачення, чи то вечірня прогулянка з друзями, чи то робочий захід.

Улюблене вбрання Сари Роббінс-Коул – її чорна сукня з довгими рукавами й довжиною до коліна, тому що вона універсальна і підходить для будь-якого випадку. Американка одягала її на роботу, прогулянки, відпочинок та навіть на Різдво.

У 2021 році Сара похвалилася, що носила своє вбрання 100 днів поспіль. Вона долучилася до 100 Day Dress Challenge 16 вересня 2020 року в прагненні жити без яскравої моди та допомогти врятувати планету.

Як жінка стилізувала сукню: дивіться фото

До речі, та сукня, виготовлена з екологічно чистої мериносової вовни, досі служить їй дуже добре.

На мій подив, носіння однієї й тієї самої сукні протягом 100 днів поспіль нічого не забрало в мене. Навпаки, це надихнуло мене зробити ще один крок уперед і не купувати нового одягу або аксесуарів у період з 1 січня 2021 року по 1 січня 2022 року. Я зрозуміла, що в моєму віці в мене є вбрання на всі випадки життя. Якщо мені знадобиться бальна сукня, я витру пил із тієї, що зберігається в моєму гардеробі з 1992 року,

– розповідала американка.

Як жінка носила одну й ту ж сукню: дивіться фото

Своїм експериментом Сара та ще 250 жінок прийняли 100-денний виклик, кинутий брендом одягу Wool&. Акція була задумана для того, щоб показати учасницям, як щоденне носіння всього однієї речі змінить їхні звички у витрачанні коштів, зменшить кількість прань і, відмовившись від покупок модного одягу, допоможе врятувати планету.

Учасникам дозволялося прати й сушити одяг вночі, але якщо вони не спали, то мали все одно його вдягнути. Сара поєднувала свою сукню з довгими рукавами й вирізом-човником. Усі 100 днів цього випробування жінка показала у себе в інстаграм.

Носіння однієї й тієї самої сукні протягом довгого часу допомогло мені уникнути відчуття, що всі дивляться на тебе,

– говорила вона.

Як жінка оновлювала образи: дивіться фото

Єдиною дійсно складною частиною всього випробування, за словами Сари, була необхідність щодня публікувати новий образ у соціальних мережах.

Мені сподобалося добирати до нього аксесуари, і, хоча я сумувала за джинсами, а довгі рукави здавалися мені трохи теплими, коли виходило сонце, я не сумувала ні за чим зі свого звичного гардероба. Було так легко вставати й одягатися в одне й те саме,

– додала американка.

Вона зізнається, що це заощадило їй купу часу та змусило замислитися над тим, скільки одягу опиняється на сміттєзвалищах, скільки води використовується для виробництва бавовни, і над тим, що люди не знають, наскільки етично вироблений одяг купують.