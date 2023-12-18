Як нарешті вдалося розгадати загадку шовкової сукні й що означає таємна записка, розповідаємо далі.

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Як вдалося розгадати секретний код шовкової сукні

Сара Ріверс Кофілд у 2013 році знайшла в одному з антикварних магазинів США шовкове плаття 1880-х років. При ближчому огляді вона виявила рукописні нотатки всередині таємної кишені, вшитої до спідниці.

Нотатки були загадковими, містили рядки тексту, заповнені, здавалося б, випадковими словами. Наприклад, один з них звучав так: "Бісмарк, пропускати, листя, бакс, банк".

Після свого відкриття жінка опублікувала повідомлення в інтернеті, сподіваючись знайти допомогу в розшифровці повідомлень. Тоді онлайн-спільнота припустила, що вони можуть бути написані для телеграми.

Враховуючи стислість і уривчастість нотаток, а також сукню, яка походить з часів, коли надсилання телеграм стало звичайною формою спілкування, ця здогадка здавалася перспективною. Однак сенс послань залишався таємницею ще 10 років.

"Криптограма шовкової сукні", як вона стала відома, вважалася фахівцями та любителями криптограм у всьому світі однією із 50 найбільш нерозв’язних кодів,

– розповіли в Національному управлінні океанічних і атмосферних досліджень США.

Прорив у її розв'язанні стався, коли дослідник Манітобського університету Вейн Чан, який розгадує коди як хобі, зрозумів, що слова в нотатках були схожі на ті, які використовував корпус зв’язку армії США для обговорення погоди.

Щоб підтвердити цей зв’язок між телеграмою і криптограмою, чоловік переглянув копію книги кодів метеорологічного телеграфу 1892 року. Книгу під назвою "Кодекс погоди" свого часу опублікувало Бюро погоди Міністерства сільського господарства США.

Науковець також переглянув інші ресурси Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, які допомогли йому підтвердити, що повідомлення надходило від метеостанцій або станції, яка надсилала і перекладала кодовані телеграми про погоду в США та Канаді.

Вейн Чан дізнався, що кожен рядок у повідомленні містить коди спостережень за погодою в певних місцях. Наприклад, рядок "Бісмарк, пропускати, листя, бакс, банк" означає наступне:

Бісмарк – назва станції Бісмарк, на території Дакоти.

Пропускати – температура повітря та барометричний тиск.

Листя – точка роси (температура, за якої повітря досягає стану насиченості водяною парою).

Бакс – стан погоди, напрямок вітру.

Банк – поточна швидкість вітру.

Вчений також виявив, що спостереження за погодою були зроблені 27 травня 1888 року.

Водночас про жінку, яка писала зашифровані повідомлення й носила знайдену шовкову сукню, інформації немає.