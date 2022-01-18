Відданість цієї 40-річної жінки просто вражає. Вона не побоялась нового досвіду та роботи, адже хотіла більше часу проводити з чоловіком.

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Жінка стала далекобійницею

П’ятнадцять років тому жінка вирішила відмовитись від своєї роботи на користь чоловіка. Проте вона не залишилась сидіти вдома та дбати про нього, а пішла працювати разом з коханим. Він далекобійник. У свої 40 дружина пішла вчитись керувати великогабаритними авто, аби отримати права.

Я знаю, що це звучить божевільно, але я хотіла отримати свої комерційні водійські права та поїхати на вантажівці,

– ділиться вона.

Після отримання офіційного дозволу на водіння вантажівок, сімейна пара відправилась у свій перший робочий тур в Міссурі. Там у жінки почалась кар'єра далекобійниці.

Усі ці роки ми все ще їздимо разом і любимо кожну хвилину нашої подорожі,

– розповідає жінка.



Стала далекобійницею, щоб бути поруч з чоловіком / Фото Unsplash

Вона також ділиться деталями підготовки до сімейних поїздок, яка триває тижень. "Ми готуємо їжу, змінюємо білизну у вантажівці, пакуємо одяг і робимо всі перевірки, щоб переконатися, що вантажівка справна. Тоді близько 15:00 ми вирушаємо в дорогу. Я працюю в нічну зміну з 15:00 до 3:00. Тоді мій чоловік сідає за кермо на денну зміну, а я сплю в задній кабіні вантажівки", – розповідає дружина.

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Після робочого дня жінка організовує для себе перекус, вмивається, одягає піжаму і лягає спати. Після відпочинку вона повторює всі процедури і знову сідає за кермо.

Протягом наступних 12 годин я не зводжу очей з дороги. Деякі люди запитують, чи не втомлююся я їздити вночі протягом такого тривалого часу. Я коли починала, було складно, але зараз звикла,

– ділиться жінка.



Щаслива сімейна пара подорожує на вантажівці / Фото Unsplash

Вона часто на фоні вмикає аудіокниги або подкасти, які змушують її концентрувати увагу на інформації і думати. Це допомагає тримати тіло та мозок у тонусі. Найбільш бентежною у дорозі є погода, адже від неї залежить безпека руху. Жінка боїться кермувати вантажівкою, коли на дорозі ожеледиця. Тому у погану погоду вона зазвичай не працює. Цікаво, що сімейна пара бере зі собою у робочі поїздки навіть чотирилапих улюбленців. Тому під час зупинок вони вигулюють собак протягом 30 хвилин.

Наш план – продовжувати їздити якомога довше. Дехто подумає, що ми втомилися від вантажівок і один одного після всіх цих років. Але я б не хотіла бути деінде, крім чоловіка, якого люблю найбільше, і займатися своєю улюбленою роботою,

– розповідає щаслива дружина.