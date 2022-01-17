Преданность этой 40-летней женщины просто поражает. Она не побоялась нового опыта и работы, потому что хотела больше времени проводить с мужем.

Интересно Почему винтажные вина – это редкость: как создаются Великие игристые SHABO Grande Cuvée

Женщина стала дальнобойщицей

Пятнадцать лет назад женщина решила отказаться от своей работы в пользу мужчины. Тем не менее, она не осталась сидеть дома и заботиться о нем, а пошла работать вместе с любимым. Он дальнобойщик. В свои 40 жена пошла учиться управлять крупногабаритными автомобилями, чтобы получить права.

Я знаю, что это звучит безумно, но я хотела получить свои коммерческие водительские права и уехать на грузовике,

– делится она.

После получения официального разрешения на вождение грузовиков семейная пара отправилась в свой первый рабочий тур в Миссури. Там у женщины началась карьера дальнобойщицы.

Все эти годы мы все еще ездим вместе и любим каждую минуту нашего путешествия,

– рассказывает женщина.



Стала дальнобойщицей, чтобы быть рядом с мужем / Фото Unsplash

Она также делится деталями подготовки к семейным поездкам, которая длится неделю. "Мы готовим еду, меняем белье в грузовике, упаковываем одежду и делаем все проверки, чтобы убедиться, что грузовик исправен. Тогда около 15:00 мы отправляемся в путь. Я работаю в ночную смену с 15:00 до 3:00. Тогда мой мужчина садится за руль на дневную смену, а я сплю в задней кабине грузовика", – рассказывает жена.

Веселый смех, теплые объятия и любимое вино SHABO – собирайтесь на уютные семейные посиделки с родными и вспоминайте лучшие общие моменты за бокалом красного сухого. Лучшие предложения в интернет-магазине SHABO

После рабочего дня женщина организовывает для себя перекус, умывается, надевает пижаму и ложится спать. После отдыха она повторяет все процедуры и снова садится за руль.

В течение следующих 12 часов я не спускаю глаз с дороги. Некоторые люди спрашивают, не устаю ли я ездить ночью в течение столь длительного времени. Я когда начинала, было сложно, но сейчас привыкла,

– делится женщина.



Счастливая семейная пара путешествует на грузовике / Фото Unsplash

Она часто на фоне включает аудиокниги или подкасты, заставляющие ее концентрировать внимание на информации и думать. Это помогает удерживать тело и мозг в тонусе. Наиболее важной в дороге есть погода, ведь от нее зависит безопасность движения. Женщина боится управлять грузовиком, когда на дороге гололедица. Поэтому в плохую погоду она обычно не работает. Интересно, что семейная пара берет с собой в рабочие поездки даже четырехлапых любимцев. Поэтому при остановках они выгуливают собак в течение 30 минут.