Експертка зі стилю Меган Вактінс проаналізувала стиль герцогині Сассекської Меган Маркл та обрала ключові елементи її гардеробу, які створюють мінімалістичний та елегантний образ. Стилістка наголосила, що протягом багатьох років герцогиня є представницею преппі-стилю.
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Секрети стилю Меган Маркл
Як стверджує Меган Ваткінс, елегантний стиль Меган Маркл базується на 5 елементах:
- класичні сорочки,
- джинси скінні,
- туфлі-човники,
- кашемірові пальта,
- сукні-максі.
Ці речі вона комбінує у стилі преппі, що й дозволяє створити елегантний стиль, який має тисячі прихильників у світі.
Що таке преппі-стильPreppy – це модний стиль в одязі, що походить від форми учнів "college preparatory schools" – престижних приватних шкіл, що готують до вступу в елітні вищі навчальні заклади. Стиль преппі характеризується сумішшю ділового стилю та smart casual. Такий стиль відображає елегантність, трепетність до деталей та помірну консервативність.
Меган Воткінс також розібрала кожен з цих елементів на конкретних прикладах.
- Класичні сорочки
Меган Маркл віддає перевагу класичним сорочкам синього та білого кольору під час денних екскурсій. Їх герцогиня Сассекська поєднує з джинсами або ж штанами.
До сорочок Меган Маркл часто додає блейзери, пальто чи доповнює образ накидкою.
Меган Маркл у синій класичній сорочці: дивіться фото
- Джинси скінні
Меган Маркл нерідко з'являється на публіці у джинсах скінні. Вона не обмежується одним кольором, а надає перевагу різноманітності. Так, її можна побачити у блакитних, синіх, чорних, сірих чи білих джинсах, які герцогині шиють на замовлення.
Схоже, що Меган – прихильниця джинсів скінні. Вона часто носить джинси скінні чорного або темного кольору на повсякденних заходах, щоб створити чистий класичний силует,
– заявила стилістка.
Так, Меган Маркл у лютому разом з принцом Гаррі відвідала Ігри Нескорених. Вона обрала білі джинси скіні, які доповнила молочним светром та бежевою курткою. У результаті вона отримала мінімалістичний світлий образ, який мав дуже гармонійний вигляд.
Герцогиня Сассекська – прихильниця скінні: дивіться фото
- Туфлі-човники
Ключовим елементом гардероба Меган Маркл є туфлі-човники на пласкій підошві або ж на підборах. Герцогиня Сассекська обирає різні моделі, які виготовлені зі шкіри нейтрального відтінку та замші. Елеганті туфлі-човники доповнюють образ та створюють вишуканий стиль.
Меган не поїде далеко без надійних чорних туфель. На високих підборах або пласкій підошві, Меган у більшості випадків вибирає цей стиль із закритим носком, знову демонструючи свою любов до класичної та незмінної моди,
– зауважила стилістка.
Герцогиня часто доповнює образ туфлями-човниками: дивіться фото
- Пальто
Стилістка Меган Вактінс помітила, що герцогиня Сассекська має цілу колекцію приголомшливих кашемірових пальт. Меган Маркл можна побачити на публіці як у світлих пальтах, так і в темних. У більшості випадків герцогиня надає перевагу саме нейтральним відтінкам верхнього одягу.
Її часто можна побачити в довгому вовняному пальті бежевого, світло-коричневого або кольору екрю, яке легко адаптується і відповідає її колірній палітрі,
– наголосила стилістка.
Меган Маркл у легкому пальті: дивіться фото
- Сукні-максі
Меган Маркл також є шанувальницею чітких форм та класичних силуетів. Особливо герцогиня полюбляє сукні-максі з відкритими плечима. На офіційних заходах Меган Маркл завжди з'являється у сукнях такого типу. Вони завжди створюють жіночний та елегантний образ.
Герцогиня Сассекська у вечірній сукні-максі: дивіться фото
Стилістка у підсумку наголосила, що у своєму стилі Меган Маркл дотримується класичних тенденцій. Окрім того, кожен образ вона доповнює влучними аксесуарами – ювелірними прикрасами, лаконічними сумками чи рукавичками. У комплексі це створює елегантний та вишуканий образ.