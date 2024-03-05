Експертка зі стилю Меган Вактінс проаналізувала стиль герцогині Сассекської Меган Маркл та обрала ключові елементи її гардеробу, які створюють мінімалістичний та елегантний образ. Стилістка наголосила, що протягом багатьох років герцогиня є представницею преппі-стилю.

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Секрети стилю Меган Маркл

Як стверджує Меган Ваткінс, елегантний стиль Меган Маркл базується на 5 елементах:

класичні сорочки,

джинси скінні,

туфлі-човники,

кашемірові пальта,

сукні-максі.

Ці речі вона комбінує у стилі преппі, що й дозволяє створити елегантний стиль, який має тисячі прихильників у світі.

Що таке преппі-стиль Preppy – це модний стиль в одязі, що походить від форми учнів "college preparatory schools" – престижних приватних шкіл, що готують до вступу в елітні вищі навчальні заклади. Стиль преппі характеризується сумішшю ділового стилю та smart casual. Такий стиль відображає елегантність, трепетність до деталей та помірну консервативність.

Меган Воткінс також розібрала кожен з цих елементів на конкретних прикладах.

Класичні сорочки

Меган Маркл віддає перевагу класичним сорочкам синього та білого кольору під час денних екскурсій. Їх герцогиня Сассекська поєднує з джинсами або ж штанами.

До сорочок Меган Маркл часто додає блейзери, пальто чи доповнює образ накидкою.

Меган Маркл у синій класичній сорочці: дивіться фото

Джинси скінні

Меган Маркл нерідко з'являється на публіці у джинсах скінні. Вона не обмежується одним кольором, а надає перевагу різноманітності. Так, її можна побачити у блакитних, синіх, чорних, сірих чи білих джинсах, які герцогині шиють на замовлення.

Схоже, що Меган – прихильниця джинсів скінні. Вона часто носить джинси скінні чорного або темного кольору на повсякденних заходах, щоб створити чистий класичний силует,

– заявила стилістка.

Так, Меган Маркл у лютому разом з принцом Гаррі відвідала Ігри Нескорених. Вона обрала білі джинси скіні, які доповнила молочним светром та бежевою курткою. У результаті вона отримала мінімалістичний світлий образ, який мав дуже гармонійний вигляд.

Герцогиня Сассекська – прихильниця скінні: дивіться фото

Туфлі-човники

Ключовим елементом гардероба Меган Маркл є туфлі-човники на пласкій підошві або ж на підборах. Герцогиня Сассекська обирає різні моделі, які виготовлені зі шкіри нейтрального відтінку та замші. Елеганті туфлі-човники доповнюють образ та створюють вишуканий стиль.

Меган не поїде далеко без надійних чорних туфель. На високих підборах або пласкій підошві, Меган у більшості випадків вибирає цей стиль із закритим носком, знову демонструючи свою любов до класичної та незмінної моди,

– зауважила стилістка.

Герцогиня часто доповнює образ туфлями-човниками: дивіться фото

Пальто

Стилістка Меган Вактінс помітила, що герцогиня Сассекська має цілу колекцію приголомшливих кашемірових пальт. Меган Маркл можна побачити на публіці як у світлих пальтах, так і в темних. У більшості випадків герцогиня надає перевагу саме нейтральним відтінкам верхнього одягу.

Її часто можна побачити в довгому вовняному пальті бежевого, світло-коричневого або кольору екрю, яке легко адаптується і відповідає її колірній палітрі,

– наголосила стилістка.

Меган Маркл у легкому пальті: дивіться фото

Сукні-максі

Меган Маркл також є шанувальницею чітких форм та класичних силуетів. Особливо герцогиня полюбляє сукні-максі з відкритими плечима. На офіційних заходах Меган Маркл завжди з'являється у сукнях такого типу. Вони завжди створюють жіночний та елегантний образ.

Герцогиня Сассекська у вечірній сукні-максі: дивіться фото

Стилістка у підсумку наголосила, що у своєму стилі Меган Маркл дотримується класичних тенденцій. Окрім того, кожен образ вона доповнює влучними аксесуарами – ювелірними прикрасами, лаконічними сумками чи рукавичками. У комплексі це створює елегантний та вишуканий образ.