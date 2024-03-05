Мінімалістична і завжди елегантна: експертка розкрила секрети стилю Меган Маркл

Стиль Меган Маркл змінювався протягом багатьох років – від того, коли вона була голівудською акторкою, й до часу, коли вона стала герцогинею. Нині чимало людей захоплюються її естетикою й намагаються наслідувати її.

Експертка зі стилю Меган Вактінс проаналізувала стиль герцогині Сассекської Меган Маркл та обрала ключові елементи її гардеробу, які створюють мінімалістичний та елегантний образ. Стилістка наголосила, що протягом багатьох років герцогиня є представницею преппі-стилю.

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Секрети стилю Меган Маркл

Як стверджує Меган Ваткінс, елегантний стиль Меган Маркл базується на 5 елементах:

класичні сорочки,

джинси скінні,

туфлі-човники,

кашемірові пальта,

сукні-максі.

Ці речі вона комбінує у стилі преппі, що й дозволяє створити елегантний стиль, який має тисячі прихильників у світі.

Що таке преппі-стиль Preppy – це модний стиль в одязі, що походить від форми учнів "college preparatory schools" – престижних приватних шкіл, що готують до вступу в елітні вищі навчальні заклади. Стиль преппі характеризується сумішшю ділового стилю та smart casual. Такий стиль відображає елегантність, трепетність до деталей та помірну консервативність.

Меган Воткінс також розібрала кожен з цих елементів на конкретних прикладах.

Класичні сорочки

Меган Маркл віддає перевагу класичним сорочкам синього та білого кольору під час денних екскурсій. Їх герцогиня Сассекська поєднує з джинсами або ж штанами.

До сорочок Меган Маркл часто додає блейзери, пальто чи доповнює образ накидкою.

Меган Маркл у синій класичній сорочці: дивіться фото

Джинси скінні

Меган Маркл нерідко з'являється на публіці у джинсах скінні. Вона не обмежується одним кольором, а надає перевагу різноманітності. Так, її можна побачити у блакитних, синіх, чорних, сірих чи білих джинсах, які герцогині шиють на замовлення.

Схоже, що Меган – прихильниця джинсів скінні. Вона часто носить джинси скінні чорного або темного кольору на повсякденних заходах, щоб створити чистий класичний силует,

– заявила стилістка.

Так, Меган Маркл у лютому разом з принцом Гаррі відвідала Ігри Нескорених. Вона обрала білі джинси скіні, які доповнила молочним светром та бежевою курткою. У результаті вона отримала мінімалістичний світлий образ, який мав дуже гармонійний вигляд.

Герцогиня Сассекська – прихильниця скінні: дивіться фото

Туфлі-човники

Ключовим елементом гардероба Меган Маркл є туфлі-човники на пласкій підошві або ж на підборах. Герцогиня Сассекська обирає різні моделі, які виготовлені зі шкіри нейтрального відтінку та замші. Елеганті туфлі-човники доповнюють образ та створюють вишуканий стиль.

Меган не поїде далеко без надійних чорних туфель. На високих підборах або пласкій підошві, Меган у більшості випадків вибирає цей стиль із закритим носком, знову демонструючи свою любов до класичної та незмінної моди,

– зауважила стилістка.

Герцогиня часто доповнює образ туфлями-човниками: дивіться фото

Пальто

Стилістка Меган Вактінс помітила, що герцогиня Сассекська має цілу колекцію приголомшливих кашемірових пальт. Меган Маркл можна побачити на публіці як у світлих пальтах, так і в темних. У більшості випадків герцогиня надає перевагу саме нейтральним відтінкам верхнього одягу.

Її часто можна побачити в довгому вовняному пальті бежевого, світло-коричневого або кольору екрю, яке легко адаптується і відповідає її колірній палітрі,

– наголосила стилістка.

Меган Маркл у легкому пальті: дивіться фото

Сукні-максі

Меган Маркл також є шанувальницею чітких форм та класичних силуетів. Особливо герцогиня полюбляє сукні-максі з відкритими плечима. На офіційних заходах Меган Маркл завжди з'являється у сукнях такого типу. Вони завжди створюють жіночний та елегантний образ.

Герцогиня Сассекська у вечірній сукні-максі: дивіться фото

Стилістка у підсумку наголосила, що у своєму стилі Меган Маркл дотримується класичних тенденцій. Окрім того, кожен образ вона доповнює влучними аксесуарами – ювелірними прикрасами, лаконічними сумками чи рукавичками. У комплексі це створює елегантний та вишуканий образ.