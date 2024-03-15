Як ідеально виглядати на важливій події: зірковий стиліст поділився порадами з червоної доріжки

На червоній доріжці часто трапляються неприємності. Але у досвідчених стилістів є способи мінімізувати збитки.

На цьогорічній церемонії вручення премії Оскар ми побачили кілька невдач, зокрема в Емми Стоун лопнула сукня. Однак подібним конфузам можна запобігти. Як бездоганно виглядати на важливій події, поділився зірковий стиліст Філіп Блох. У чому його секрети, розповідаємо далі.

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Постарайтеся не пом'яти сукню

Кірстен Данст мала ідеальний вигляд на церемонії вручення премії Оскар, позуючи на килимовій доріжці зі своїм чоловіком, актором Джессі Племонсом.

Для особливої нагоди зірка одягла просту білу сукню Gucci, що нагадує мінімалізм 90-х, і доповнила діамантовими сережками Fred Leighton.

І хоча матеріал її сукні легко мнеться, Кірстен мала бездоганний вигляд. Виявилося, що вона скористалася гольф-каром, у якому фактично лежала.

Як Кірстен Данст добиралась на Оскар: дивіться відео

Але якщо подібної можливості уникнути складок немає, сукню можна врятувати. Для цього Філіп Блох пропонує збризнути її водою.

Це залежить від тканини, але якщо ви можете бризнути на неї трохи води, а потім натягнути матеріал, це часто допомагає,

– сказав він.

Візьміть із собою голку з ниткою або шпильку

Цьогоріч Емма Стоун отримала свій другий Оскар, але блискавка на її сукні Louis Vuitton тріснула. І насправді такі ситуації не рідкість.

Щоб швидко виправити ситуацію, завжди носіть із собою шпильки, голку і відповідну нитку. Візьміть чорну нитку, білу і бежеву. Ніколи не знаєш, коли порветься шов або порветься тонка смужка блискавки,

– пояснив стиліст, зазначив, що зашив би сукню Емми, а потім, наприкінці вечора, розрізав би шов.

Що сталося з сукнею Емми Стоун: дивіться відео

Візьміть із собою найнеобхідніше

Крім помади, в сумочці слід носити кілька речей. Філіп Блох завжди пропонує взяти з собою невеликий пластир.

Покладіть пластир у сумочку на випадок, якщо у вас почнуть боліти ноги. Я також рекомендую носити із собою вологі серветки на випадок, якщо ви щось проллєте, і м'ятні цукерки Listerine на випадок, якщо ви з'їсте що-небудь шкідливе,

– зазначив Блох.

Стиліст також є шанувальником двостороннього скотчу.

Це справді диво, з його допомогою можна виправити безліч несправностей гардероба,

– переконаний експерт.

Водночас, щоб пригладити неслухняні пасма, Філіп рекомендує носити з собою в сумці невелику пляшечку лаку для волосся.

Підкладки для декольте

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Для церемонії Оскар Єва Лонгорія обрала ідеальну сукню від Tamara Ralph з декольте. Щоб створити ідеальний силует "пісочний годинник", Філіп Блох пропонує використовувати невеликі силіконові вкладки для бюста. Це створить ідеальний образ і допоможе з упевненістю в собі.

Як Єва Лонгорія виглядала на премії: дивіться фото

Сфотографуйте себе перед заходом

Це важливо зробити, особливо, якщо тканина сукні здається прозорою. У спалахах фотокамер вбрання може виглядати зовсім не так, як удома перед дзеркалом.

Перед заходом ви маєте сфотографуватися в сукні, яку збираєтеся носити зі спалахом і без. Неозброєним оком неможливо вловити те, що може показати спалах камери,

– каже Філіп.

Протріть підошву взуття

Вийшовши в босоніжках на шпильці на дуже високій платформі, Ліза Коші впала на цьогорічній червоній доріжці. Актриса впоралася з цим як професіонал, сказавши фотографам: "Все гаразд" і одразу ж вставши на ноги.

Однак, щоб уникнути невдалого падіння, переконайтеся, що ваше взуття не ковзає. Для цього зачистіть підошву наждачним папером.

Ліза Коші впала на червоній доріжці: дивіться відео

Використовуйте шарф, щоб уникнути плям від макіяжу

Одягаючись, накрийте обличчя шовковим шарфом, щоб не зіпсувати макіяж і не забруднити внутрішню частину сукні.

Якщо ви в рукавичках, не торкайтеся обличчя. Я бачив занадто багато людей у рукавичках, які торкалися свого обличчя, а потім чіпали свою сукню, і макіяж був усюди,

– сказав Блох.

Застосовуйте прозорий дезодорант

Багато людей використовують дезодорант, щоб мати приємніший запах, і багато хто використовує одну й ту саму марку щодня.

Але для особливого випадку ви можете обрати прозорий варіант, щоб уникнути небажаних білих плям. Прозора формула гелю захистить вас, не залишаючи слідів. Аерозольні балончики також стануть хорошим вибором.