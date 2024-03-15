На нынешней церемонии вручения премии Оскар мы увидели несколько неудач, в частности у Эммы Стоун лопнуло платье. Однако подобные конфузы можно предотвратить. Как безупречно выглядеть на важном событии, поделился звездный стилист Филипп Блох. В чем его секреты, рассказываем далее.

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Постарайтесь не помять платье

Кирстен Данст идеально выглядела на церемонии вручения премии Оскар, позируя на ковровой дорожке со своим мужем, актером Джесси Племонсом.

Для особого случая звезда надела простое белое платье Gucci, напоминающее минимализм 90-х, и дополнила бриллиантовыми серьгами Fred Leighton.

И хотя материал ее платья легко мнется, Кирстен выглядела безупречно. Оказалось, что она воспользовалась гольф-каром, в котором фактически лежала.

Как Кирстен Данст добиралась на Оскар: смотрите видео

Но если подобной возможности избежать складок нет, платье можно спасти. Для этого Филипп Блох предлагает сбрызнуть его водой.

Это зависит от ткани, но если вы можете брызнуть на нее немного воды, а затем натянуть материал, это часто помогает,

– сказал он.

Возьмите с собой иголку с ниткой или булавку

В этом году Эмма Стоун получила свой второй Оскар, но молния на ее платье Louis Vuitton треснула. И на самом деле такие ситуации не редкость.

Чтобы быстро исправить ситуацию, всегда носите с собой булавки, иглу и подходящую нить. Возьмите черную нить, белую и бежевую. Никогда не знаешь, когда порвется шов или порвется тонкая полоска молнии,

– объяснил стилист, отметил, что зашил бы платье Эммы, а потом, в конце вечера, разрезал бы шов.

Что произошло с платьем Эммы Стоун: смотрите видео

Возьмите с собой самое необходимое

Кроме помады, в сумочке следует носить несколько вещей. Филипп Блох всегда предлагает взять с собой небольшой пластырь.

Положите пластырь в сумочку на случай, если у вас начнут болеть ноги. Я также рекомендую носить с собой влажные салфетки на случай, если вы что-то прольете, и мятные конфеты Listerine на случай, если вы съедите что-нибудь вредное,

– отметил Блох.

Стилист также является поклонником двустороннего скотча.

Это действительно чудо, с его помощью можно исправить множество неисправностей гардероба,

– убежден эксперт.

В то же время, чтобы пригладить непослушные пряди, Филипп рекомендует носить с собой в сумке небольшую бутылочку лака для волос.

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Подкладки для декольте

Для церемонии Оскар Ева Лонгория выбрала идеальное платье от Tamara Ralph с декольте. Чтобы создать идеальный силуэт "песочные часы", Филипп Блох предлагает использовать небольшие силиконовые вкладки для бюста. Это создаст идеальный образ и поможет с уверенностью в себе.

Как Ева Лонгория выглядела на премии: смотрите фото

Сфотографируйте себя перед мероприятием

Это важно сделать, особенно, если ткань платья кажется прозрачной. Во вспышках фотокамер наряд может выглядеть совсем не так, как дома перед зеркалом.

Перед мероприятием вы должны сфотографироваться в платье, которое собираетесь носить со вспышкой и без. Невооруженным глазом невозможно уловить то, что может показать вспышка камеры,

– говорит Филипп.

Протрите подошву обуви

Выйдя в босоножках на шпильке на очень высокой платформе, Лиза Коши упала на красной дорожке в этом году. Актриса справилась с этим как профессионал, сказав фотографам: "Все в порядке" и тут же встав на ноги.

Однако, чтобы избежать неудачного падения, убедитесь, что ваша обувь не скользит. Для этого зачистите подошву наждачной бумагой.

Лиза Коши упала на красной дорожке: смотрите видео

Используйте шарф, чтобы избежать пятен от макияжа

Одеваясь, накройте лицо шелковым шарфом, чтобы не испортить макияж и не испачкать внутреннюю часть платья.

Если вы в перчатках, не касайтесь лица. Я видел слишком много людей в перчатках, которые касались своего лица, а потом трогали свое платье, и макияж был повсюду,

– сказал Блох.

Применяйте прозрачный дезодорант

Многие люди используют дезодорант, чтобы иметь более приятный запах, и многие используют одну и ту же марку каждый день.

Но для особого случая вы можете выбрать прозрачный вариант, чтобы избежать нежелательных белых пятен. Прозрачная формула геля защитит вас, не оставляя следов. Аэрозольные баллончики также станут хорошим выбором.