Масивність та різноманіття елементів: які прикраси будуть актуальними цієї весни

Весна та літо – ідеальний час, щоб продемонструвати свій набір прикрас, який до цього ховався під шарами одягу. Ювелірні вироби додадуть образам актуальності та індивідуальності.

На які прикраси звертати увагу цього сезону, щоб бути в тренді, поділилась стилістка Марія Лузакова. Чим урізноманітнити свій набір коштовностей, розповідаємо далі.

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Банти

Якщо минулого сезону тренди прикрас очолювали троянди, то цієї весни на вершині моди банти. З тканини чи металу, зі шкіри чи пластику, цього сезону цей елемент стане обов'язковим в гардеробах модниць.

Як виглядають прикраси з бантами: дивіться фото

Масивні сережки

Як відзначає Марія Лузакова, масивні сережки також будуть трендом у цьому сезоні. Вони допоможуть жінкам додати акцентів та доповнити мінімалістичний образ.

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Як виглядають масивні сережки: дивіться фото

Серця

Стилістка також розповіла, що прикраси у формі сердець можна назвати "вічною класикою", яка хоч і з невеликою відмінністю, але особливо актуальна цьогоріч.

Прикраси з серцями: дивіться фото

У новому сезоні дизайнери переосмислили "класичне серце" і показали, що розмір має значення і варто надати перевагу масивним прикрасам.