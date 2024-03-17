Як правильно мити голову, щоб волосся сяяло: головні кроки від стилістки

Миття голови та догляд за волоссям – це важлива та, здавалося б, доволі проста процедура. Але насправді вона має свої секрети, які допоможуть зберегти більш здоровий та гарний вигляд пасом.

Стилістка по волоссю Руслана Шетюк поділилася обов'язковими кроками під час миття голови, які зроблять волосся бездоганним. Як правильно мити голову, розповідає Life 24.

До теми Один раз чи двічі: скільки насправді потрібно мити голову, щоб очистити волосся

Як правильно мити й сушити волосся

За словами стилісткb, дуже важливо правильно підібрати продукти для догляду конкретно під тип шкіри голови й тип волосся.

Не перестану говорити, що домашній догляд найбільше впливає на вигляд волосся. Звісно, можна ходити в салон на догляд, але це можна прирівняти до SPA для волосся – просто прийти побалувати себе, але ключ – в домашньому догляді. Отже, домашній догляд – це шампунь, кондиціонер чи маска та незмивний догляд. Три базові речі замість десятків пляшечок,

– говорить Руслана Шетюк.

Водночас для того, щоб правильно вимити та висушити пасма, вона радить слідувати наступним крокам:

На вологі руки беремо трохи шампуню (крапля розміром з квасолину).

Далі "відкриваємо шампунь", тобто тремо вологі руки із засобом, щоб створити піну.

Масуємо пальцями шкіру голови вспіненим шампунем і повторюємо ще двічі.

Чому двічі? Бо з 1-м разом ми розчиняємо жир та всі непотрібні на волоссі продукти, а за 2-м разом маємо "чистове миття". Шкіру очистили й далі працюємо з довжиною,

– пояснює експертка.

Як експертка радить мити голову: дивіться відео

Обов’язково забираємо вологу з волосся рушником. Тоді кондиціонер чи маска гарно попрацює, а не змиється транзитом.

Рівномірно наносимо кондиціонер або маску на довжину.

Беремо гребінець і лагідно вчісуємо продукт у волосся. За словами стилістки, довго тримати кондиціонер чи маску на волоссі немає сенсу, бо продукт спрацьовує миттєво.

Ретельно змиваємо водою, одягаємо на голову рушничок на 5-10 хв, щоб він забрав воду.

Підсушивши волосся на 50%, наносимо термозахист (крем, спрей або олійку).

Чому підсушуємо 50%, а тоді наносимо? Та сама історія: коли в волосині є зайва вода, вона не дає "увійти" або нашаруватись продукту,

– зазначила Руслана Шетюк.

Вкладаємо волосся, висушуючи продукт.

Наостанок Руслана Шетюк радиться вкладати волосся саме на браш чи фен, а не висушувати його природним шляхом, і обов’язково наносити термозахист. Бо завдання незмивного продукту "зайти" в волосся і саме так засіб працюватиме найкраще.