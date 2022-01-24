Подружня пара постійно створює новій й нові оригінальні couple looks, демонструючи свої стильні здібності. Про те, як можна модно одягатись, коли тобі за 60, розповідаємо далі.

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Подружня пара вражає мережу своїми образами

За оригінальними парними образами подружжя в мережі стежить майже 900 тисяч користувачів. З 2016 року вони ведуть свій блог, дивуючи всіх щоразу новими ідеями. Вже після перших фото вони змогли стати зірками мережі.

Чоловік з жінкою щоразу купують новий одяг та вміло створюють стильні образи. Вони віддають перевагу не однаковим речам, які ми звикли бачити у couple looks, а стильним поєднанням різних деталей гардероба з акцентом на принти чи кольори. Редакція Life24 ділиться добіркою експериментів пари, які здивують.

Стильні образи пари, які закохують користувачів



Стильний смугастий принт / Фото з інстаграму



Які милі образ з горохами / Фото з інстаграму



Яскравий червоний couple look / Фото з інстаграму ​



Стильна чорно-біла класика / Фото з інстаграму



Створили образ за допомогою картатих деталей / Фото з інстаграму



Яскравий синій акцент / Фото з інстаграму ​



Дуже милий парний образ / Фото з інстаграму



Зелений акцент і трохи креативу / Фото з інстаграму



Яскраві експерименти в стилі колорблокінгу / Фото з інстаграму

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Вміло підібрані аксесуари чудово доповнили образ / Фото з інстаграму



Який стильний couple look / Фото з інстаграму



Універсально і трендово / Фото з інстаграму



Смугасті деталі і яскравий червоний / Фото з інстаграму



Просто і стильно водночас / Фото з інстаграму

