Подружня пара постійно створює новій й нові оригінальні couple looks, демонструючи свої стильні здібності. Про те, як можна модно одягатись, коли тобі за 60, розповідаємо далі.
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Подружня пара вражає мережу своїми образами
За оригінальними парними образами подружжя в мережі стежить майже 900 тисяч користувачів. З 2016 року вони ведуть свій блог, дивуючи всіх щоразу новими ідеями. Вже після перших фото вони змогли стати зірками мережі.
Чоловік з жінкою щоразу купують новий одяг та вміло створюють стильні образи. Вони віддають перевагу не однаковим речам, які ми звикли бачити у couple looks, а стильним поєднанням різних деталей гардероба з акцентом на принти чи кольори. Редакція Life24 ділиться добіркою експериментів пари, які здивують.
Стильні образи пари, які закохують користувачів
Стильний смугастий принт / Фото з інстаграму
Які милі образ з горохами / Фото з інстаграму
Яскравий червоний couple look / Фото з інстаграму
Стильна чорно-біла класика / Фото з інстаграму
Створили образ за допомогою картатих деталей / Фото з інстаграму
Яскравий синій акцент / Фото з інстаграму
Дуже милий парний образ / Фото з інстаграму
Зелений акцент і трохи креативу / Фото з інстаграму
Яскраві експерименти в стилі колорблокінгу / Фото з інстаграму
Вміло підібрані аксесуари чудово доповнили образ / Фото з інстаграму
Який стильний couple look / Фото з інстаграму
Універсально і трендово / Фото з інстаграму
Смугасті деталі і яскравий червоний / Фото з інстаграму
Просто і стильно водночас / Фото з інстаграму