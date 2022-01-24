Супружеская пара постоянно создает новые и оригинальные couple looks, демонстрируя свои стильные способности. О том, как можно модно одеваться, когда тебе за 60, рассказываем дальше.

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Супружеская пара поражает сеть своими образами

За оригинальными парными образами супругов в сети следят около 900 тысяч пользователей. С 2016 года они ведут свой блог, удивляя всех каждый раз новыми идеями. Уже п осле первых фото они смогли стать звездами сети.

Мужчина с женщиной каждый раз покупают новую одежду и умело создают стильные образы. Они предпочитают не одинаковые вещи, которые мы привыкли видеть в couple looks, а стильное сочетание различных деталей гардероба с акцентом на принты или цвета. Редакция Life24 делится подборкой экспериментов пары, которые удивят.

Стильные образы пары, которые влюбляют пользователей



Стильный полосатый принт / Фото с инстаграма



Какие милые образы с горохами / Фото с инстаграма



Яркий красный couple look / Фото с инстаграммой



Стильная черно-белая классика / Фото с инстаграма



Создали образ с помощью клетчатых деталей / Фото с инстаграма



Яркий синий акцент / Фото с инстаграммой



Очень милый парный образ / Фото с инстаграма



Зеленый акцент и немного креатива / Фото с инстаграма



Яркие эксперименты в стиле колорблокинга / Фото с инстаграма

Для особого настроения не нужно ожидать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни из SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь



Умело подобранные аксессуары прекрасно дополнили образ / Фото с инстаграма



Какой стильный couple look / Фото с инстаграма



Универсально и трендово / Фото с инстаграма



Полосатые детали и яркий красный / Фото с инстаграма