Хлопець створює страви, які виглядають точнісінько як смайлики в телефоні - фото

Джерело:boredpanda
20-річний студент вирішив перенести смайлики, що зображують улюблену їжу, з цифрового світу у реальний. Йому потрібно було неабияк постаратись, проте в результаті схожість справжніх тортів, кексів чи панкейків зі смайликами вражає!
20-річний шеф-кухар Аш Бабер з Великої Британії не гаяв часу протягом локдауну. Він почав експериментувати та повторив у реальному житті яскраву їжу на смайликах. Відео з процесом приготування він почав викладати в інстаграмі та тік-ток, де у нього знайшлося вже майже 800 тисяч підписників.
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Кулінарія завжди була палким захопленням хлопця. Якось йому стало цікаво, як можуть виглядати звичні нам смайлики у реальному житті, адже у нас на телефоні вони завжди пласкі і досить дивної форми. Звісно, смайлики у різних телефонах трохи відрізняються, проте ви все одно їх легко впізнаєте.
Хлопець намагається відтворити десерти у найменших дрібницях. Часом страви, які дуже легко приготувати будь-якому кухарю, займали у нього багато часу саме через деталі та декор, який він намагався повторити точнісінько, як на картинках. Так найбільше часу у нього зайняли нескладні, здавалось би, десерти: донати та панкейки. На шоколадних донатах він вручну викладав посипку, щоб це було якомога більш реалістично.
А найменше часу, всього годину, йому знадобилось на приготування японського десерту данго – солодких рисових кульок
Його креативні експерименти так сподобались користувачам, що тепер на нього посипались повідомлення з пропозиціями "приготувати" той чи інший смайлик: усім хочеться побачити, як пласкі зображення можуть виглядати у нашому світі. Проте молодий кухар не збирається повторювати геть усі смаколики з набору смайликів.
Всі зображення: boredpanda