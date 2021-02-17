20-летний студент решил перенести смайлики, изображающие любимую пищу, с цифрового мира в реальный. Ему нужно было изрядно постараться, однако в результате сходство настоящих тортов, кексов или панкейков со смайликами впечатляет!

20-летний шеф-повар Аш Бабер из Великобритании не терял времени в течение локдауна. Он начал экспериментировать и повторил в реальной жизни яркую еду на смайликах. Видео с процессом приготовления он начал выставлять в инстаграме и тик-ток, где у него набралось уже почти 800 тысяч подписчиков.

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Кулинария всегда была горячим увлечением парня. Как-то ему стало интересно, как могут выглядеть привычные нам смайлики в реальной жизни, ведь у нас на телефоне они всегда плоские и довольно странной формы. Конечно, смайлики в разных телефонах немного отличаются, но вы все равно их легко узнаете.

Парень пытается воспроизвести десерты в мельчайших подробностях. Иногда блюда, которые очень легко приготовить любому повару, занимали у него много времени именно из-за деталей и декора, который он пытался повторить точно, как на картинках. Так больше всего времени у него заняли несложные, казалось бы, десерты: донаты и панкейки. На шоколадных донатах он вручную выложил посыпку, чтобы блюдо выглядело как можно более реалистично.

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А меньше всего времени, всего час, ему понадобилось для приготовления японского десерта данго – сладких рисовых шариков

Его креативные эксперименты так понравились пользователям, что теперь на него посыпались сообщения с предложениями "приготовить" тот или иной смайлик: всем хочется увидеть, как плоские изображения могут выглядеть в нашем мире. Однако молодой повар не собирается повторять буквально все вкусности из набора смайликов.

Все изображения: boredpanda