Через оптичну ілюзію студентку почали вітати з народженням дитини: що насправді було на фото

Британську студентку після публікації фото в інстаграм через оптичну ілюзію почали вітати з народженням немовляти, хоча на знімку немає дитини.

Що спричинило кумедне непорозуміння, а також яку частину тіла підписники дівчини сприйняла за дитину, розповідаємо далі.

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Як через оптичну ілюзію дівчину почали вітати з первістком

Студентка Ребека Макгонігл із Великої Британії отримала низку привітань від друзів і знайомих після того, як опублікувала на своїй сторінці в інстаграм селфі, на якому її коліно має такий вигляд, ніби це голівка немовляти, а біла спідниця схожа на ковдру.

25-річна Ребека, яка пише докторську дисертацію з хімії, зізналася, що була вкрай здивованою, коли побачила таку реакцію від своїх підписників. Один із її колишніх бойфрендів, 31-річний Ніл Пітман, навіть написав: "Блін, якого біса".

Дівчина пояснила, що зробила фотографію в неділю, 14 квітня. Вона сиділа у своїй кімнаті, підтягнувши ноги до грудей. Цікавий ракурс і освітлення створили оптичну ілюзію, яка багатьох ввела в оману.

Як виглядає оптична ілюзія: дивіться фото

Я тебе дуже люблю, але у твоєму пості в інстаграм мені здалося, що твоє коліно – це голова дитини, а спідниця схожа на ковдру,

– написав один із друзів Ребеки.

Спочатку британка була збентежена коментарями, адже не хотіла, щоб її сім'я побачила це та почала хвилюватися, але зрештою вирішила зберегти пост, оскільки курйозна ситуація здалася їй дуже кумедною.

Це – коліно,

– написала дівчина в коментарях і додала, що зробила два дублі, перш ніж опублікувати знімок.

Резонансний пост британки зібрав сотні тисяч переглядів і вподобайок.