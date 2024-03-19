Жінка змусила чоловіка заплатити їй за роботу домогосподарки: скільки він винен за 26 років

Жінка змусила заплатити колишнього чоловіка за її роботу домогосподарки за 26 років спільного життя. Так, чоловік повинен ексдружині відшкодувати майже 96 тисяч доларів.

Відповідне рішення ухвалив провінційний суд міста Понтеведра в Іспанії. Пара одружилася у 1996 році, але 2022 – подали на розлучення й почали ділити майно.

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Жінка майже все життя була домогосподаркою

У ЗМІ не називали імен, однак відомо, що жінка протягом 26 років шлюбу майже весь час була домогосподаркою – вона присвятила себе вихованню доньки та домашнім справам. Офіційно вона працювала усього 205 днів.

Жінка почала вимагати компенсацію за свою роботу домогосподарки, коли чоловік після розлучення залишився у їхньому сімейному будинку, а жінку – вигнав. Тоді їй довелося винаймати житло, шукати роботу та якось навчатися утримувати себе. Оскільки все життя жінка була домогосподаркою, то вона матиме й низьку пенсію. Разом з тим, її колишній чоловік все життя присвятив кар'єрі й тепер матиме високу пенсію.



Жінка все життя присвятила домашнім справам / Фото Unsplash

Тоді жінка вирішила подати на чоловіка до суду, щоб він виплатив їй заробітну плату за 26 років роботи домогосподаркою. Спочатку компенсацію встановили на рівні 130 тисяч доларів, однак це рішення оскаржили – чоловік наполягав на сумі 65 тисяч доларів. Водночас, жінка вимагала більше – майже 200 тисяч доларів.

Суд розглянув пропозиції обох сторін, після чого ухвалив рішення – чоловік має виплатити 95 687 доларів заробітної плати колишній дружині, яка виконувала роботу домогосподарки. Окрім того, чоловіка також зобов'язали також щомісяця виплачувати 381 долар пенсії.

До слова, це вже не перший такий випадок. Минулого року інший суд Іспанії також зобов'язав чоловіка виплатити своїй колишній дружині понад 221 тисячу доларів за 25 років роботи по дому, а у 2021 році португальця змусили виплатити своїй колишній дружині 72 000 доларів за її неоплачувану роботу протягом 30 років шлюбу.