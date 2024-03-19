Соответствующее решение принял провинциальный суд города Понтеведра в Испании. Пара поженилась в 1996 году, но 2022 – подали на развод и начали делить имущество.

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Женщина почти всю жизнь была домохозяйкой

В СМИ не называли имен, однако известно, что женщина в течение 26 лет брака почти все время была домохозяйкой – она посвятила себя воспитанию дочери и домашним делам. Официально она работала всего 205 дней.

Женщина начала требовать компенсацию за свою работу домохозяйки, когда муж после развода остался в их семейном доме, а женщину – выгнал. Тогда ей пришлось снимать жилье, искать работу и как-то учиться содержать себя. Поскольку всю жизнь женщина была домохозяйкой, то она будет иметь и низкую пенсию. Вместе с тем, ее бывший муж всю жизнь посвятил карьере и теперь будет иметь высокую пенсию.



Женщина всю жизнь посвятила домашним делам / Фото Unsplash

Тогда женщина решила подать на мужа в суд, чтобы он выплатил ей заработную плату за 26 лет работы домохозяйкой. Сначала компенсацию установили на уровне 130 тысяч долларов, однако это решение обжаловали – мужчина настаивал на сумме 65 тысяч долларов. В то же время, женщина требовала больше – почти 200 тысяч долларов.

Суд рассмотрел предложения обеих сторон, после чего принял решение – мужчина должен выплатить 95 687 долларов заработной платы бывшей жене, которая выполняла работу домохозяйки. Кроме того, мужчину также обязали также ежемесячно выплачивать 381 доллар пенсии.

К слову, это уже не первый такой случай. В прошлом году другой суд Испании также обязал мужчину выплатить своей бывшей жене более 221 тысячи долларов за 25 лет работы по дому, а в 2021 году португальца заставили выплатить своей бывшей жене 72 000 долларов за ее неоплачиваемую работу в течение 30 лет брака.