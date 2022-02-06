Сумка своїми руками: 10 трендових моделей, які ви зможете зробити самостійно

Купувати стильні аксесуари – завжди приємна річ для кожної жінки. Але доповнити улюблену сукню чи пальто можна деталями, зробленими власноруч.

24 канал пропонує вам чудове заняття на вихідні: спробуйте самостійно створити улюблений та стильний аксесуар, а ми вам у цьому допоможемо. У нашому матеріалі ділимось добіркою відеоінструкцій, з якими ви зможете швидко та легко освоїти новий вид рукоділля та створити сумку на будь-який смак.

Цікаво Магія ниток: 10 прикладів оригінальної вишивки, яка просто вражає

Як створити сумку власноруч

Сумка-шопер

Почнемо з найбільш трендового та потрібного у 2022 році – сумки-шопера. Відтепер ходити за покупками можна зі стильними та яскравими аксесуарами, які легко замінять непривабливі та неекологічні пакети. В мережі є чимало моделей, які будуть вам до вподоби, проте ми обрали для вас відеоінструкцію універсальної сумки, яка згодиться чи не кожному.

Ви також можете спробувати зшити класичну сумку-шопер, якщо у вас вдома є швейна машинка. Прикупіть трохи більше тканини і створіть ще й мішечки для фруктів та овочів.

Денім

Експерименти з денімом особливо приваблюють багатьох дизайнерів у цьому сезоні. Чимало кутюр'є підтримують екологічну моду саме створюючи одяг та аксесуари з цього матеріалу. Особливо всім полюбилась технологія печворк, коли для одного виробу використовують багато маленьких шматочків різних кольорів. Саме у такий спосіб реалізовують свої бурхливі фантазії українські дизайнери Ксенія та Антон Шнайдери. Вони вже чимало сезонів створюють унікальні стильні речі з вінтажних джинсових тканини, які зазвичай купують на секонд-хендах. Тож ви також можете творити у їхньому стилі, використатовуючи старі пари джинсів і додаючи трохи креативу.

Перли

Раніше ми вже розповідали про нове модне віяння на вишукані деталі гардеробі з перлин. Зокрема, мова йшла і про сумочки, які ви також можете створювати власноруч. Такий аксесуар доповнить як святкові вбрання, так і додасть вишуканості вашому буденному одягу.

Пляжні сумки

Чимало експериментів можна влаштувати собі напередодні літа зі стильними сумочками для прогулянки на пляжі чи по місту. Солома, мінімалістичні дерев'яні ручки і ви – справжня модниця, яка завжди слідкує за трендами. У нашій добірці пропонуємо аж три різні моделі літніх сумок, які точно вкрадуть ваше серце.

Рюкзак

Якщо ви полюбляєте практичні та зручні речі, стильний ранець точно вам згодиться. Експериментуйте з кольором, текстурою та формою і ваш аксесуар набуде унікальності та неповторності. Відеоінструкцію додаємо нижче.

Сумка через плече

Ще дві чудові моделі до вашої і без цього вже великої колекції ручних виробів. Зручні сумки через плече для прогулянок – це справжній мастхев для кожної модниці. Ідеально мати у гардеробі кілька кольорів, аби вміло поєднувати аксесуари з вбранням. Не бійтесь яскравих барвів, цього літа вони точно стануть вам у пригоді.

Сумка з фермуаром

Ще одна модель, яка закохає у себе з першого погляду. Зручні, практичні та дуже стильні сумки з фермуаром заполонили інстаграми майже усіх модниць минулого сезону. Поки дизайнери експериментували з моделями у стилі максималізму, бахромою та ручною роботою, модниці вміло демонстрували їхні творіння на вулицях. Такі трендові моделі можете також створювати і ви як з ниток, так і зі старої пари джинсів.