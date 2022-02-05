На якийсь час ви можете стати справжнім творцем унікальних речей та збагатити свій гардероб цікавими деталями з перлин, які доповнять будь-який образ. У нашому матеріалі розповідаємо, що можна створити з білих бусинок.

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Які деталі можна створити власноруч з перлин

Вже кілька сезоні поспіль вишукані перли не зникають з подіумів, а дизайнери продовжують створювати нові й нові деталі з цього романтичного дорогоцінного підводного каміння. Ми пропонуємо вам підтримати модне віяння і додати трохи білого шику у буденність.

Сумки



Сумки з перлин, які можна зробити своїми руками / Фото Pinterest

Сумки з перлин минулого літа миттю розлетітись усіма соцмережами, а інстаграм-зірки досі продовжують ними доповнювати свої стильні образи. Зараз стильний аксесуар можна зустріти будь-якої форми та навіть кольору. Тож обирайте, який вам до вподоби, і експериментуйте з перлами вдома. Нижче додаємо відеоінструкцію.

Кроп-топ



Кроп-топи з перлин / Фото Pinterest

Не менш ефектно буде виглядати на вашому тілі і стильний кроп-топ з великих бусин. Це універсальна річ, яку можна носити як на голе тіло, так і поверх улюбленої блузи чи навіть піджака. Сміливо експериментуйте з візерунками, фасонами та розмірами перлин – ваші креативні доповнення зроблять річ унікальною та неповторною.

Безрукавки



Стильні безрукавки / Фото Pinterest

Поєднати вишуканість та строгість допоможуть потрібні аксесуари, а саме – перлини. З них можна зробити власноруч стильні сітчасті безрукавки, які доповнять улюблену блузу, майку чи навіть піджак.

Масивні аксесуари



Масивні аксесуари з перлин / Фото Pinterest

Коли ми говоримо про аксесуари, то завжди уявляємо мінімалістичні кольє чи сережки, проте і тут можна експериментувати. Дизайнери вже немало років дивують максималізмом. Гігантські оздоблення на шиї, розкішні плечики чи широкі пояси з перлистою бахромою – це все поза межами буденної фантазії, але виглядає в образі дуже вишуканою та елегантно.

Купальники



Трендові купальники / Фото Pinterest

Це точно не буде найкомфортніший купальник у вашій колекції, але мати таку річ у гардеробі – це мастхев для кожної модниці. Стильні бікіні з перлин згодяться швидше для засмагання чи кількох фото, а от для купання варто приберегти звичні моделі. Дизайнери також дозволяють одягти ліф поверх блузи чи водолазки і оригінально "провітрити" аксесуар ннавіть взимку.

Доповнення до зачіски



Які стильні зачіски / Фото Pinterest

Перлами можна доповнити не лише деталі гардероба, але й зачіску. Навіть звичайне волосся, зібране у хвіст, набуде зовсім іншого вигляду, якщо йому додати трохи вишуканих акцентів. Хаотично розкидайте білі вкраплення або ж оздобте зачіску вишуканими смугами – це буде виглядати просто неймовірно.

Рукавиці та шкарпетки



Доповнення до рукавичок та шкарпеток / Фото Pinterest

Ніжні аксесуари білого кольору можуть вміло прикрасять і ваші святкові речі. Якщо ви хочете додати образу вишуканості, можете оздобити його блиском перлин. Сітчасті носочки чудово згодяться під лодочки, а рукавички додадуть елегантності будь-якій сукні.