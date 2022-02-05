На время вы можете стать настоящим создателем уникальных вещей и обогатить свой гардероб интересными деталями из жемчужин, которые дополнят любой образ. В нашем материале рассказываем, что можно сделать из белых бусинок.

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Какие детали можно создать собственноручно из жемчужин

Уже несколько сезонов изысканный жемчуг не исчезает с подиумов, а дизайнеры продолжают создавать новые и новые детали из этих романтических драгоценных подводных камней. Мы предлагаем вам поддержать модное веяние и добавить немного белого шика в обыденность.

Сумки



Сумки из жемчужин, которые можно сделать своими руками / Фото Pinterest

Сумки из жемчужин прошлым летом мгновенно разлететься всеми соцсетями, а инстаграм-звезды до сих пор продолжают ими дополнять свои стильные образы. Сейчас стильный аксессуар можно встретить любой формы и даже цвета. Поэтому выбирайте, какой вам нравится, и экспериментируйте с жемчугом дома. Ниже прилагаем видеоинструкцию.

Кроп-топ



Кроп-топы из жемчужин / Фото Pinterest

Не менее эффектно будет смотреться на вашем теле и стильный кроп-топ из больших бусин. Это универсальная вещь, которую можно носить как на голое тело, так и поверх любимой блузы или даже пиджака. Смело экспериментируйте с узорами, фасонами и размерами жемчуга – ваши креативные дополнения сделают вещь уникальной и неповторимой.

Безрукавки



Стильные безрукавки / Фото Pinterest

Совместить изысканность и строгость помогут нужные аксессуары, а именно – жемчужины. Из них можно сделать собственноручно стильные сетчатые безрукавки, которые дополнят любимую блузу, майку или даже пиджак.

Массивные аксессуары

Массивные аксессуары из жемчужин / Фото Pinterest

Когда мы говорим об аксессуарах, всегда представляем минималистичные колье или серьги, однако и здесь можно экспериментировать. Дизайнеры уже много лет удивляют максимализмом. Гигантские украшения на шее, роскошные плечики или широкие пояса с жемчужной бахромой – это все вне будничной фантазии, но выглядит в образе очень изысканно и элегантно.

Купальники



Трендовые к упальники / Фото Pinterest

Это точно не будет самый комфортный купальник в вашей коллекции, но иметь такую ​​вещь в гардеробе – это мастхэв для каждой модницы. Стильные бикини из жемчужин пригодятся скорее для загара или нескольких фото, а вот для купания стоит приберечь привычные модели. Дизайнеры также позволяют одеть лиф поверх блузы или водолазки и оригинально "проветрить" аксессуар даже зимой.

Дополнение к прическе



Какие стильные прически / Фото Pinterest

Жемчугом можно дополнить не только детали гардероба, но и прическу. Даже обычные волосы, собранные в хвост, приобретут совсем другой вид, если им добавить немного изысканных акцентов. Хаотично разбросайте белые вкрапления или украсьте прическу изысканными полосами – это будет выглядеть просто невероятно.

Перчатки и носки



Дополнение к перчаткам и носкам / Фото Pinterest