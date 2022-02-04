Користувачі Reddit поділилися своїми найкрутішими вишивками, які вони коли-небудь робили в житті. Деякі приклади виглядають неймовірно реалістично. Аж важко повірити, що цей шедевр зробили за допомогою голок та ниточок.

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Химерна планета

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Вау!

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Який реалістичний котик!

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Чудернацько і красиво!

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Так мило!

Фото reddit

Таке враження, ніби це малюнок. Але ні! Тут тільки нитки

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Ще один чарівний котик

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Вишити можна навіть город!

Фото інстаграм dkmoonfeather

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