Користувачі Reddit поділилися своїми найкрутішими вишивками, які вони коли-небудь робили в житті. Деякі приклади виглядають неймовірно реалістично. Аж важко повірити, що цей шедевр зробили за допомогою голок та ниточок.
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Химерна планета
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Вау!
Фото reddit
Який реалістичний котик!
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Чудернацько і красиво!
Фото reddit
Так мило!
Фото reddit
Таке враження, ніби це малюнок. Але ні! Тут тільки нитки
Фото reddit
Ще один чарівний котик
Фото reddit
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Вишити можна навіть город!
Фото інстаграм dkmoonfeather
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