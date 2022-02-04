Пользователи Reddit поделились своими крутыми вышивками, которые они когда-либо делали в жизни. Некоторые примеры выглядят невероятно реалистично. Трудно поверить, что этот шедевр сделали с помощью игл и ниток.

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Очаровательная планета

Фото reddit

Вау!

Фото reddit

Какой реалистичный котик!



Фото reddit

Причудливо и красиво!

Фото reddit

Так мило!

Фото reddit

Такое впечатление, будто это рисунок. Но нет! Здесь только нити

Фото reddit

Еще один красивый котик

Фото reddit

Фанатам "Унесенных призраками" понравится

Фото reddit

Вышить можно даже огород!

Фото инстаграм dkmoonfeather

Интересно Украшения, которые захочет примерить любая женщина: топ-5 самых дорогих ювелирных изделий в мире

Бонус! Вязаное сердце

Фото reddit