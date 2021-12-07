Організувати романтичну пропозицію не завжди буває легко. В партнерів часто бувають різні погляди на цей особливий момент, тому краще ретельно дослухатися до коханої, щоб зробити все ідеально. У випадку з дівчиною, яка анонімно розповіла свою історію користувачам ресурсу Netmums, все сталося зовсім по-іншому.

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Хлопець зробив все надзвичайно буденно

Пара поїхала закупитися продуктами у популярній в Британії мережі супермаркетів Asda. В цей момент хлопець вирішив, що настав ідеальний момент для освідчення. Він швиденько опустився на коліно та витягнув колечко прямо посеред супермаркету.

Судячи з усього, дівчина погодилася стати його дружиною. Але у неї залишився неприємний "післясмак". На її думку, можна було зробити все значно оригінальніше. Адже супермаркет – взагалі не місце для романтичної пропозиції.

Мій хлопець нещодавно зробив мені пропозицію в супермаркеті. Але чому там? Чи не занадто різко я реагую? Я кохаю його, але дуже розчарована, що він не доклав хоча б трішки зусиль, щоб зробити це більш особливо, – написала дівчина.

Хлопець освідчився в супермаркеті / Фото Unsplash

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Користувачі форуму здебільшого позитивно відреагували на історію дівчини. Люди переконані, що головне – не локація, а саме кохання до людини:

Принаймні він любить вас настільки, що зробив пропозицію. Неважливо, де ви тоді перебували.

Вітаю! Зі свого досвіду скажу, що важливе не місце чи величезне колечко; а те, наскільки справжнє ваше кохання…

Я гадаю, що це круто. Багато хлопців не розуміють, як це робити. Мабуть, він почував себе комфортно в супермаркеті… Тепер кожного разу, коли ви його відправлятимете туди за продуктами, він згадуватиме той особливий день, коли зробив вам пропозицію.

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