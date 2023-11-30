Деякі жінки використовують фен чи не після кожного миття голови. Про те, який вплив це має – читайте у тексті 24 Каналу.

Дивіться також Жіночі стрижки у 2024 році: два основні тренди, про які варто знати

Чому феном шкідливо сушити волосся

Часте користування феном шкодить волоссю, оскільки вода всередині їхньої структури розширюється і утворює мікропустоти з повітрям, а це провокує пошкодження структури волосся.

Перукарі радять обов'язково використовувати термозахист перед сушінням феном.

Сушити волосся феном чи ні

Водночас перукарі відзначають, що нічого поганого в сушінні волосся таким чином немає. Просто є кілька порад, як зробити цей процес нешкідливим.

Вчений Кембриджського університету, трихолог Тім Мур радити перед тим як взяти в руки фен, акуратно витерти голову рушником для вбирання надлишків вологи. Ще він рекомендує застосовувати термозахисну рідину і сушити волосся при температурі не вище 210 градусів.

Фахівці відзначають, що при використанні фена на відстані 15 сантиметрів від волосся цей прилад не шкодить йому.

Що шкідливіше

Досвідчені трихологи давно вивчали, який спосіб сушіння волосся кращий, і дійшли висновку, що залишати волосся сушитися самому буде найгіршим рішенням.

Як стверджують вчені, вологе волосся розбухає і легко пошкоджується. Так, коли кутикули волосся мокрі, вони розтягуються, ось чому не можна сушити волосся природним шляхом.

Чи шкідливий фен для мозку

Вчені встановили, що електромагнітне поле від побутових приладів може негативно впливати на мозок. Однак є одне але: щоб це сталося, потрібно знаходиться в зоні дії поля цілих 24 години. Тому, якщо ви кілька разів на тиждень сушите волосся феном протягом 15 – 20 хвилин, то ні про який негативний вплив мови бути не може.