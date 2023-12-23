24 Канал розповідає, як у домашніх умовах створити свічку, котра неначе зависла у повітрі. Ви будете здивовані, але ніяких магічних елементів, для цього не потрібно.

До теми Затишний зимовий декор: як зробити свічку своїми руками

Як зробити свічку, котра неначе зависла у повітрі

Лайфхаком цього цікавого декору у тікток поділились автори профілю @bestofchristmass. На своїй сторінці вони діляться великою кількістю оригінальних ідей, котрі допоможуть перетворити кожну домівку на справжнє різдвяне диво.

Для того, щоб створити "літаючу" свічку вдома, знадобиться: велика ваза, свічка, ялинкові прикраси та гідрогелеві прозорі кульки.

Перш за все кульки треба залишити на кілька годин у воді, щоб вони збільшилися. Далі невелику їхню кількість слід насипати на дно вази та додати кілька ялинкових прикрас усередину. Згори слід усе засипати іншою порцією гідрогелевих куль. Цей процес варто повторити кілька разів, почергово додаючи до вази кульки та ялинкові прикраси, як це показано на відео.

Як зробити свічку, що левітує: дивіться відео

Коли ваза буде заповнена майже повністю, необхідно долити у неї води. Насипати кульки краще так, щоб згори вази лишалося щонайменше кілька сантиментів. Це необхідно для того, щоб вміст міг вільно розподілити та створити необхідний ефект.

Далі лишається тільки встановити нагорі композиції свічку. Завдяки прозорості гідрогелевих кульок, буду здаватися, що вона неначе зависла у повітрі, а всередині вази також різдвяні ялинкові прикраси.