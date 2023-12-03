24 Канал знайшов простий та цікавий спосіб, як зробити свічку власноруч. Однак для цього знадобиться неочікуваний матеріал – кора дерева. Саме вона зробить ваш декор незвичним та оригінальним.

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Як зробити свічку своїми руками

Лайфхаком цікавого декору у тікток поділась користувачка Сара Наемі. Вона займається рукоділлям та знімає відео з цікавими способами виготовлення домашніх прикрас.

Для того, щоб зробити свічку за її інструкцією, знадобиться: прозора склянка, кора, клей, віск, гніт, ароматичне масло улюбленого запаху. На виготовлення декору піде не більше 15 – 20 хвилин.

Почати слід з обробки кори. Її необхідно нарізати невеликими шматочками. Потім їх слід приклеїти довкола склянки так, щоб вона повністю була покрита корою. У цьому процесі можна дати волю фантазії та нашаровувати матеріал чи створювати візерунки.

Як зробити свічку з корою: дивіться відео

Коли склянка буде оформлена, треба взяти віск або залишки свічок і розтопити їх. У рідку суміш можна додати кілька крапель улюбленого ароматичного масла. Після цього віск слід залити у вашу склянку та вставити туди гніт.

З часом рідина охолоне та застигне. Це означатиме, що свічка готова прикрашати ваше помешкання та дарувати тепло і затишок.