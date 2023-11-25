Найпопулярнішими рішеннями є світильники або ж люстри. Проте головне правильно підібрати джерело світла для дому. Яке буде кращим – розбирався 24 Канал.
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Переваги світильника
Світильники – переважно мінімалістичні та елегантні й пропонують до вибору найрізноманітнішу кількість варіантів. Варіації тут від усіх нам звичних світильників, до світлових панелей та світлодіодних стрічок.
Крім того, широкий асортимент дозволяє обрати джерело спрямованого або ж розсіюваного світла, що дозволить створити потрібну вам атмосферу у вашому помешканні.
Світильники допоможуть створити комфортну атмосферу в житлових приміщеннях / Фото Pixabay
Переваги люстри
Люстри вражають своїм традиційним шармом та елегантністю через розміри або ж чималу кількість деталей. Наприклад, у вигляді кристалів.
Сама люстра може додавати шарму вашому помешканню і слугувати не лише джерелом світла, але й вишуканим елементом інтер'єру.
Та громіздкі люстри мають невеликий недолік – чим вони більші, тим складніший процес прибирання.
Люстри ідеально підійдуть до кімнат, де ви приймаєте гостей / Фото Pixabay
Що краще обрати
Дизайнери рекомендують обирати для кухонь, ванних чи спальних кімнат саме світильники, адже вони створюють більш затишну та комфортну атмосферу в приміщенні.
Водночас граційні люстри краще обирати для передпокоїв, їдалень та віталень. Однак у будь-якому разі, вибір лише за вами.