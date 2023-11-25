Найпопулярнішими рішеннями є світильники або ж люстри. Проте головне правильно підібрати джерело світла для дому. Яке буде кращим – розбирався 24 Канал.

Цікаво Не варто недооцінювати: як облаштувати коридор

Переваги світильника

Світильники – переважно мінімалістичні та елегантні й пропонують до вибору найрізноманітнішу кількість варіантів. Варіації тут від усіх нам звичних світильників, до світлових панелей та світлодіодних стрічок.

Крім того, широкий асортимент дозволяє обрати джерело спрямованого або ж розсіюваного світла, що дозволить створити потрібну вам атмосферу у вашому помешканні.

Світильники допоможуть створити комфортну атмосферу в житлових приміщеннях / Фото Pixabay

Переваги люстри

Люстри вражають своїм традиційним шармом та елегантністю через розміри або ж чималу кількість деталей. Наприклад, у вигляді кристалів.

Сама люстра може додавати шарму вашому помешканню і слугувати не лише джерелом світла, але й вишуканим елементом інтер'єру.

Та громіздкі люстри мають невеликий недолік – чим вони більші, тим складніший процес прибирання.

Люстри ідеально підійдуть до кімнат, де ви приймаєте гостей / Фото Pixabay

Що краще обрати

Дизайнери рекомендують обирати для кухонь, ванних чи спальних кімнат саме світильники, адже вони створюють більш затишну та комфортну атмосферу в приміщенні.

Водночас граційні люстри краще обирати для передпокоїв, їдалень та віталень. Однак у будь-якому разі, вибір лише за вами.

Створити затишок вдома зовсім не складно, адже секрет успіху – у деталях. Зокрема, стильний домашній одяг не менш важливий, аніж текстиль та декор. Щоб переконатися в цьому, пропонуємо звернути увагу на велюрове вбрання від Anabel Arto. В каталозі бренду безліч пропозицій на будь-який бюджет. Тож кожна знайде свій стильний look, в якому почуватиметься затишно та комфортно щодня.