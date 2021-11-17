Цікаво було б дізнатися історію цих речей. Але власники самі не розуміють, звідки вони там взялися. Можливо, це просто невдалий розіграш від попередніх мешканців... Питань багато, а відповідей – немає.

Цікаво Нагорода до Дня винороба: SHABO отримала відзнаку "Вибір споживача 2021"

Обличчя ляльки в стіні. Чудово!

Фото твітер missjellinsky

Який "приємний" сюрприз

Фото reddit jkmayne

Надпис на стіні "Я під ліжком"

Фото reddit taymhaston

Знахідка в підвалі

Фото reddit socksandpants

Це не містика, але справжній кошмар!

Фото reddit Colombianthunder

Моторошно...

Фото reddit CarolOHYEAH

"Переїхав в новий дім і знайшов це в морозилці"

Фото reddit DimmuBorgir

Надпис на плиті "Дружина"

Фото reddit Borovy3488

Не найприємніший "сюрприз"

Фото reddit WonderLemming

Що не кажіть, а кумедний розіграш

Фото imgur AlcosaurusRex

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут .

Треба. Просто. Тікати

Фото reddit crimson_irises713

Надпис на фото "Чи ти бачиш його?"

Фото reddit AceFloresX

Ой...

Фото reddit spwhalenjr13

Тільки не це!

Фото reddit mostly_grapes

"Знайшов таємну кімнату в моєму новому домі. Там сейф, портфель з грошима з різних країн, дорогоцінності, кілька касет та записка з текстом "Бережися"

Фото imgur