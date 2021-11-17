Интересно было бы узнать историю этих вещей. Но владельцы сами не понимают, откуда они там взялись. Возможно, это просто неудачный розыгрыш от предыдущих жильцов... Вопросов много, а ответов нет.
Интересно Награда ко Дню винодела: SHABO стала "Выбором потребителя 2021"
Лицо куклы в стене. Прекрасно!
Фото твітер missjellinsky
Какой "приятный" сюрприз
Фото reddit jkmayne
Надпись на стене "Я под кроватью"
Фото reddit taymhaston
Находка в подвале
Фото reddit socksandpants
Это не мистика, но настоящий кошмар!
Фото reddit Colombianthunder
Жутко...
Фото reddit CarolOHYEAH
"Переехал в новый дом и нашел это в морозилке"
Фото reddit DimmuBorgir
Надпись на плите "Жена"
Фото reddit Borovy3488
Не самый приятный "сюрприз"
Фото reddit WonderLemming
Что ни говорите, а забавный розыгрыш
Фото imgur AlcosaurusRex
Надо. Просто. Бежать
Фото reddit crimson_irises713
Надпись на фото "Видишь ли ты его?"
Фото reddit AceFloresX
Ой...
Фото reddit spwhalenjr13
Только не это!
Фото reddit mostly_grapes
"Нашел тайную комнату в моем новом доме. Там сейф, портфель с деньгами из разных стран, драгоценности, несколько кассет и записка с текстом "Берегись"
Фото imgur