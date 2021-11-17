Интересно было бы узнать историю этих вещей. Но владельцы сами не понимают, откуда они там взялись. Возможно, это просто неудачный розыгрыш от предыдущих жильцов... Вопросов много, а ответов нет.

Интересно Награда ко Дню винодела: SHABO стала "Выбором потребителя 2021"

Лицо куклы в стене. Прекрасно!

Фото твітер missjellinsky

Какой "приятный" сюрприз

Фото reddit jkmayne

Надпись на стене "Я под кроватью"

Фото reddit taymhaston

Находка в подвале

Фото reddit socksandpants

Это не мистика, но настоящий кошмар!

Фото reddit Colombianthunder

Жутко...

Фото reddit CarolOHYEAH

"Переехал в новый дом и нашел это в морозилке"

Фото reddit DimmuBorgir

Надпись на плите "Жена"

Фото reddit Borovy3488

Не самый приятный "сюрприз"

Фото reddit WonderLemming

Что ни говорите, а забавный розыгрыш

Фото imgur AlcosaurusRex

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.

Надо. Просто. Бежать

Фото reddit crimson_irises713

Надпись на фото "Видишь ли ты его?"

Фото reddit AceFloresX

Ой...

Фото reddit spwhalenjr13

Только не это!

Фото reddit mostly_grapes

"Нашел тайную комнату в моем новом доме. Там сейф, портфель с деньгами из разных стран, драгоценности, несколько кассет и записка с текстом "Берегись"

Фото imgur