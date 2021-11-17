"Сюрприз": 15 моторошних речей, які люди знайшли після переїзду в новий дім
Джерело:Bored Panda
Моторошні ляльки, незрозумілі надписи, і просто дивні "сюрпризи" – власники цих квартир та особняків вже точно пошкодували, що захотіли там оселитися. Нікому не побажаєш виявити такі знахідки після переїзду.
Цікаво було б дізнатися історію цих речей. Але власники самі не розуміють, звідки вони там взялися. Можливо, це просто невдалий розіграш від попередніх мешканців... Питань багато, а відповідей – немає.
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Обличчя ляльки в стіні. Чудово!
Фото твітер missjellinsky
Який "приємний" сюрприз
Фото reddit jkmayne
Надпис на стіні "Я під ліжком"
Фото reddit taymhaston
Знахідка в підвалі
Фото reddit socksandpants
Це не містика, але справжній кошмар!
Фото reddit Colombianthunder
Моторошно...
Фото reddit CarolOHYEAH
"Переїхав в новий дім і знайшов це в морозилці"
Фото reddit DimmuBorgir
Надпис на плиті "Дружина"
Фото reddit Borovy3488
Не найприємніший "сюрприз"
Фото reddit WonderLemming
Що не кажіть, а кумедний розіграш
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Треба. Просто. Тікати
Фото reddit crimson_irises713
Надпис на фото "Чи ти бачиш його?"
Фото reddit AceFloresX
Ой...
Фото reddit spwhalenjr13
Тільки не це!
Фото reddit mostly_grapes
"Знайшов таємну кімнату в моєму новому домі. Там сейф, портфель з грошима з різних країн, дорогоцінності, кілька касет та записка з текстом "Бережися"
Фото imgur