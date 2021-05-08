Сюрприз із 60-х: жінка знайшла у своєму домі сховок із фільму жахів

Американка зняла дзеркало зі стіни і знайшла містичний сюрприз, від якого налякався б кожен. Що вона побачила – далі в матеріалі.

Тікток-блогерка Анжеліка Гомес рекомендує усім ретельно перевіряти помешкання, якщо ви хочете його орендувати. Адже з часом можна виявити несподівані сюрпризи, від яких холоне кров.

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На одному з відео дівчина розповіла, що вже 7 років орендує одну й ту ж квартиру, але лише нещодавно знайшла прихований сховок, про який ніхто не знав. Ролик вже переглянули понад 2 мільйони разів!

Блогерка Анжеліка Гомес / Скриншот тікток _angelicagomez_

Одного разу під час прибирання дівчина зняла настінне дзеркало, за яким "ховався" отвір для полички. Те, що було всередині, її просто шокувало.

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Дівчина зняла настінне дзеркало із поличкою/ Скриншот тікток _angelicagomez_

Там вона знайшла з десяток лез для бриття, які точно лежали там вже кілька десятків років.

Звідки там взялося стільки лез? / Скриншот тікток _angelicagomez_

Дівчина серйозно перелякалася, тому звернулася до підписників у тіктоці. Як виявилося – ніякої містики тут немає. Користувачі пояснили, що так у 60-х – 70-х роках люди клали леза, щоб ними не гралися діти:

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