Сюрприз із 60-х: жінка знайшла у своєму домі сховок із фільму жахів

Американка зняла дзеркало зі стіни і знайшла містичний сюрприз, від якого налякався б кожен. Що вона побачила – далі в матеріалі.
Тікток-блогерка Анжеліка Гомес рекомендує усім ретельно перевіряти помешкання, якщо ви хочете його орендувати. Адже з часом можна виявити несподівані сюрпризи, від яких холоне кров.
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На одному з відео дівчина розповіла, що вже 7 років орендує одну й ту ж квартиру, але лише нещодавно знайшла прихований сховок, про який ніхто не знав. Ролик вже переглянули понад 2 мільйони разів!
Блогерка Анжеліка Гомес / Скриншот тікток _angelicagomez_
Одного разу під час прибирання дівчина зняла настінне дзеркало, за яким "ховався" отвір для полички. Те, що було всередині, її просто шокувало.Веселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO
Дівчина зняла настінне дзеркало із поличкою/ Скриншот тікток _angelicagomez_
Там вона знайшла з десяток лез для бриття, які точно лежали там вже кілька десятків років.
Звідки там взялося стільки лез? / Скриншот тікток _angelicagomez_
Дівчина серйозно перелякалася, тому звернулася до підписників у тіктоці. Як виявилося – ніякої містики тут немає. Користувачі пояснили, що так у 60-х – 70-х роках люди клали леза, щоб ними не гралися діти:
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- У нашому домі, який побудували в 60-х роках, ми знайшли тисячі лез для бриття.
- Раніше це використовували для того, щоб чоловіки могли викинути леза після бриття. Так робили для безпеки дітей та тварин.
- Почекай, це ж просто місце для того, щоб викидати леза.